Генрих Мхитарян стал игроком миланского «Интера»

33-летний армянский полузащитник с 2019 года выступал за «Рому», провел в ее составе 117 матчей и забил 29 мячей, а также вместе с командой стал победителем Лиги конференций УЕФА прошлого сезона.

Детали контракта с Мхитаряном не разглашаются, лишь отмечается, что он присоединился к «нерадзурри» в качестве свободного агента и контракт с клубом подписан до конца июня 2024 года.

Мхитарян ранее играл за сборную Армении, был ее капитаном. В составе национальной сборной он провел 95 матчей и забил 32 гола. 3 марта Мхитарян объявил о завершении выступлений за сборную.

Мхитарян ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», а еще раньше за дортмундскую «Боруссию», став победителем Суперкубка Германии, Суперкубка Англии и Лиги Европы.