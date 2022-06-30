Успех армяно-турецкого переговорного процесса зависит от политической воли Анкары - Рубен Рубинян

«Могу сказать, что с самого начала этого процесса Армения была очень конструктивна, у Армении есть политическая воля, она показала эту политическую волю для достижения быстрого урегулирования. Успех процесса зависит от соответствующей конструктивности и политической воли Турции», - сказал он.

Завтра в Вене состоится четвертая встреча спецпредставителей Армении и Турции. Впервые армянский и турецкий спецпосланники встретились полгода назад в Москве, а две последующие встречи состоялись в австрийской столице.

Перед отъездом в Вену, отвечая на вопросы журналистов в Национальном собрании, Рубинян не сообщил подробностей о повестке дня переговоров.

«Естественно, повестка дня касается процесса нормализации, будут обсуждаться возможные шаги, которые могут быть предприняты в этом направлении. Остальное, думаю, будет лучше сообщить, когда я вернусь», - сказал вице-спикер НС.

Турецкий колумнист, внешнеполитический аналитик Айдын Сезер в беседе с Радио Азатутюн отметил, что за столь короткое время нельзя ожидать существенного прогресса, но продолжение переговоров само по себе является положительным результатом.

«Я думаю, что на фоне региональных процессов две страны в столь короткие сроки пытаются больше услышать и понять позиции друг друга по вопросу нормализации отношений. Честно говоря, я также на данном этапе считаю поспешность неправильной, особенно в случае Турции. Прямая коммуникация между двумя странами уже является важным развитием», - сказал он.

Несмотря на заявления Анкары о том, что пришло время перенести контакты в две столицы, до сих пор эти встречи проходят в третьих странах.

В связи с этим вопросом Рубинян напомнил о сделанном несколько месяцев назад заявлении МИД Армении о том, что место встречи – это лишь технический вопрос, важна политическая воля.

«Сделанное Турцией предложение о проведении встречи в Ереване предполагает, что наши турецкие партнеры видят этот процесс или хотят его видеть как действительно двусторонний процесс. Но в этом контексте несколько странными выглядят заявления различных турецких официальных лиц о том, что они координируют процесс или согласовывают его с Азербайджаном», - сказал он.

По мнению турецкого аналитика, в Турции и все политические партии, и общество в целом положительно относятся к армяно-турецкой нормализации, а затягивание процесса больше связано с внутриполитической повесткой.

«Из-за беспрецедентных экономических проблем и особенно из-за предвыборного периода внимание Турции отвлечено от вопросов внешней политики. Именно поэтому никаких решительных шагов по нормализации отношений с Арменией не предпринимается. Думаю, проблема связана не с Арменией, а с внутриполитической ситуацией и нынешними условиями в Турции», - сказал аналитик.

Касаясь звучащих из Анкары заявлений о том, что необходимо как можно скорее открыть так называемый «Зангезурский коридор», соединяющий западные районы Азербайджана с Нахичеваном, Рубен Рубинян повторил недавнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что эти утверждения не способствуют процессу нормализации армяно-турецких отношений.

«Я могу сказать, что эти заявления никак не способствуют процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, пожалуй, даже наоборот», - сказал Рубинян.

По мнению Айдына Сезера, заявления турецких официальных лиц о «Зангезурском коридоре» нацелены на внутреннюю аудиторию, на самом деле Анкара хочет, чтобы Ереван и Баку реализовали договоренности, зафиксированные в трехстороннем заявлении.

«В заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана, подписанном в ноябре 2020 года, не упоминается Зангезурский коридор, упоминаются только транспортные пути. Вот почему Турция на самом деле делает упор на выполнении положений трехстороннего заявления», - сказал Сезер.

После каждой из состоявшихся до сих пор встреч армянского и турецкого спецпредставителей стороны подтверждали готовность продолжить процесс без предварительных условий, заявляя, что конечной целью переговоров является полная нормализация отношений. Единственным предметным результатом переговоров, которые длятся уже более полугода, является возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, которое прекратилось в конце 2019 года.