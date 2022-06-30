Российские танки добрались до Варшавы. Как экспонаты

"За вашу и нашу победу!" — так называется выставка, которая открылась прямо под открытым небом на Замковой площади Варшавы в конце июня. На выставке представлена трофейная техника, подбитая украинскими военными весной 2022 года: танк Т-72БА и самоходно-артиллеристская установка 2С19 "МСТА-С". Танк, как следует из пояснений на стенде, был подбит в бою 31 марта на окране села Дмитровка Бучанского района Киевской области. Рядом с танком найдено тело российского танкиста и документы на имя Юрия Дайнзанова. Как гласит надпись на развороте удостоверения, командир танкового взвода лейтенант Юрий Дайнзанов, родившийся 14 февраля 2000, окончил 30 июля 2021 года Казанское высшее танковое командное училище. Место постоянной дислокации войсковой части 46104 — станция Дивизионная под Улан-Удэ в Бурятии.

В Варшаве выставка продлится до 6 июля, после чего её провезут по другим польским городам.