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Политика

Правительство выдвигает кандидатуру Седы Сафарян на должность судьи Конституционного суда

Седа Сафарян

Правительство выдвигает Седу Сафарян, известного адвоката, представляющего интересы жертв поствыборных событий 1 марта 2008 года, кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания кабмина.

Срок полномочий двух судей Конституционного суда Ашота Хачатряна и Аревик Петросян истекает в декабре.

Отметим, что бывший министр юстиции Артак Зейналян также выразил желание баллотироваться на должность судьи Конституционного суда.

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