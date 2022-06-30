Правительство выдвигает кандидатуру Седы Сафарян на должность судьи Конституционного суда

Срок полномочий двух судей Конституционного суда Ашота Хачатряна и Аревик Петросян истекает в декабре.
Отметим, что бывший министр юстиции Артак Зейналян также выразил желание баллотироваться на должность судьи Конституционного суда.
Правительство выдвигает Седу Сафарян, известного адвоката, представляющего интересы жертв поствыборных событий 1 марта 2008 года, кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания кабмина.
Срок полномочий двух судей Конституционного суда Ашота Хачатряна и Аревик Петросян истекает в декабре.
Отметим, что бывший министр юстиции Артак Зейналян также выразил желание баллотироваться на должность судьи Конституционного суда.
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