Лора Окла – новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ – «Туран»

«Эндрю Шофер выполнил свою задачу, и теперь сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США является Лора Окла», — цитирует агентство представителя Госдепартамента.

«21 июня г-жа Окла отправилась в Брюссель для встреч со своими коллегами из ЕС и Франции по вопросам установления прочного и устойчивого мира для Армении и Азербайджана, а 27 июня поговорила по телефону с сопредседателем Минской группы Франции и личным представителем действующим председателем ОБСЕ», — отметил тот же источник.

Госдепартамент США официально пока не объявлял о назначении нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ, только сообщил в своем вчерашнем заявлении, что американский сопредседатель Минской группы, имя которого в заявлении не называлось, поговорил со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Нагорного Карабаха.

Лора Окла занимает должность директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента с 2022 года.