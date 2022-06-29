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Карабах

Лора Окла – новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ – «Туран»

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство «Туран», Соединенные Штаты назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Эндрю Шофер выполнил свою задачу, и теперь сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США является Лора Окла», — цитирует агентство представителя Госдепартамента.

«21 июня г-жа Окла отправилась в Брюссель для встреч со своими коллегами из ЕС и Франции по вопросам установления прочного и устойчивого мира для Армении и Азербайджана, а 27 июня поговорила по телефону с сопредседателем Минской группы Франции и личным представителем действующим председателем ОБСЕ», — отметил тот же источник.

Госдепартамент США официально пока не объявлял о назначении нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ, только сообщил в своем вчерашнем заявлении, что американский сопредседатель Минской группы, имя которого в заявлении не называлось, поговорил со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Нагорного Карабаха.

Лора Окла занимает должность директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента с 2022 года.

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