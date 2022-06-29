Смещая Сагателяна с должности, правящая сила пытается укрепить собственную власть – Гегам Манукян

Накануне вечером стало известно, что правящая фракция приняла решение об отстранении лидера оппозиции, члена фракции «Айастан» от должности вице-спикера Национального собрания, а другого представителя оппозиционной фракции Ваге Акопяна от должности председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам на основании того, что они не выполняют своих обязанности.

Пока не ясно, когда законопроект будет поставлен на голосование.

Отметим, что практически с середины апреля представители двух оппозиционных фракций, «Айастан» и «Честь имею», не принимают участия в заседаниях и голосованиях в парламенте. На протяжении нескольких недель представители оппозиционных фракций участвовали в уличных протестах с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики по Нагорному Карабаху, которая, по мнению оппозиции, подразумевает односторонние уступки Азербайджану. Ишхан Сагателян является одним из лидеров протестного движения. Именно он был тем, кто в основном вел все значимые акции протеста и митинги оппозиции.

«Для них характерна навязчивая идея отстранения любого неугодного лица для укрепления собственной власти, даже если речь идет о должности, которая по Конституции закреплена за оппозицией», - заявил член фракции «Айастан», член партии АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Отметим, что по закону представители оппозиционных фракций возглавляют 3 из 12 постоянных комиссий Национального собрания. Одна из трех должностей вице-спикера также закреплена за оппозицией.

Несколько недель назад из Национального собрания Радио Азатутюн сообщили, что из трех глав комиссий, представляющих оппозицию, только Ваге Акопян превысил допустимую норму неявок. На данный момент представители правящей фракции не говорят о двух других представителях оппозиции, возглавляющих постоянные комиссии.

Согласно регламенту Национального собрания, для отстранения от должности нужно вынести на обсуждение, а потом тайным голосованием принять соответствующий законопроект. Отметим, что правящая фракция обладает достаточным количеством голосов для принятия единоличного решения.

Оппозиция пока не уточняет, намерена ли выдвигать новых кандидатов. Гегам Манукян заявил, что когда инициатива власти будет доведена до парламента, тогда они представят свои шаги.

Пока не ясно, пойдет ли «Гражданский договор» еще дальше, чтобы начать процедуру лишения мандатов представителей оппозиционных фракций, которые превысили порог отсутствия во время заседаний и голосований в парламенте, установленный регламентом Национального собрания.

Ранее спикер парламента Ален Симонян заявил Радио Азатутюн, что готов обратиться по этому вопросу в Совет НС. Вчера правящая сила также обсуждала этот вопрос, но пока не уточняется, было ли принято какое-либо решение по данному вопросу, и если да, то какое именно.