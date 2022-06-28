В правящей фракции приняли решение об отстранении Ишхана Сагателяна от должности вице-спикера НС

Об этом сегодня сообщил секретарь правящей фракции Артур Ованнисян.

Ранее спикер парламента Ален Симонян в беседе с журналистами заявил, что фракция «Гражданский договор» обсудит вопрос о лишении мандатов оппозиционных депутатов, отсутствующих на заседаниях парламента без уважительной причины.

Отметим, что практически с апреля представители двух оппозиционных фракций, «Айастан» и «Честь имею», не принимают участия в заседаниях и голосованиях в парламенте. На протяжении нескольких недель представители оппозиционных фракций участвовали в уличных протестах с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики по Нагорному Карабаху, которая, по мнению оппозиции, подразумевает односторонние уступки Азербайджану. Ишхан Сагателян является одним из лидеров протестного движения. Он был тем, кто в основном вел все значимые акции протеста и митинги оппозиции.

Если до этого представители власти говорили лишь о том, что оппозиционных депутатов, отсутствующих на заседаниях парламента на протяжении долгого времени без уважительной причины, следует лишить депутатских мандатов, то с недавних пор они также не исключали возможности отстранения от должности оппозиционного спикера парламента, а также оппозиционных председателей постоянных комиссий.

Отметим, что по закону представители оппозиционных фракций возглавляют 3 из 12 постоянных комиссий Национального собрания.

Отметим также, что на митинге 24 июня Ишхан Сагателян подтвердил, что они не вернутся в парламент, а если и вернутся, то сделают это только согласно своей собственной повестке.