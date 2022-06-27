Сотни работников горнодобывающей компании «Чаарат Капан» бастуют, требуя повышения зарплаты, четверо из них объявили голодовку

Четверо бастующих пошли на крайний шаг, уже двое суток они проводят голодовку прямо на территории шахты.

Спартак Саргсян заявил, что они не прекратят голодовку, пока не будут выполнены все их требования.

«Зарплата составляет 173 тысячи драмов (420 долларов США), к ней добавляются 50% за вредность», - сказал Радио Азатутюн Саргсян.

Переговоры с руководством компании и представителями областной администрации уже третий день результатов не дают. Один из горняков, не пожелавший представиться, рассказал, что компания пообещала предоставить медицинскую страховку, улучшить условия, но отказалась удовлетворить ключевой вопрос – заработной платы и компенсации за вредную работу. Руководство даже пригрозило закрыть компанию, если забастовка не прекратится.

«Говорят, если не согласны работать так, закроют. Мы думаем, идти на работу или нет. Остальные требования: зарплата, вредность, не удовлетворяют», - сказал работник.

Руководство компании назвало забастовку 3-й смены незаконной и, не вдаваясь в подробности, заявило, что акция протеста не соответствует требованиям забастовки. В компании «Чаарат Капан» подчеркивают, что понимают тяжелые последствия экономического кризиса в мире, неравнодушны к проблемам сотрудников, однако этот кризис оказал негативное влияние и на компанию, особенно в условиях продолжающейся ревальвации армянского драма.

36-летний собеседник Радио Азатутюн, проработавший на шахте 9 лет, говорит, что получаемой им зарплаты в 250 тыс. драмов мало для такой работы. «Компенсация за вредность низкая. Наше требование - повышение зарплаты. За вредность платят 50%, а раньше платили 100%», - сказал он.

По словам, участвующего в забастовке шахтера, хотя руководство обеспечивает бесплатное медицинское обследование, но за лечение платят сами работники. А в таких условиях, когда шахта эксплуатируется закрытым способом, вред здоровью больше.

Компания «Чаарат Капан» является дочерним предприятием британской компании «Чаарат Голд Интернэшнл Лимитед».

Компания эксплуатирует Шаумянское золото-полиметаллическое месторождение в Сюникской области, производит медные и цинковые концентраты, содержащие золото и серебро.

Британская компания приобрела шахту в 2019 году. До этого в течение трех лет месторождение эксплуатировала российская компания «Полиметал Интернешнл».