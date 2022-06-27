Азербайджан пытается легитимировать новое нападение на Армению – политолог

По мнению Григоряна, в этой ситуации вполне возможен вариант оккупации Армении.

Он заметил, что текущая ситуация между крупными игроками в регионе остается напряженной и в таком случае малым игрокам грозит большая опасность.

«Но поскольку реакция международного сообщества была достаточно негативной как на войну, так и в отношении Азербайджана после войны, Азербайджан сейчас работает над тем, чтобы разъяснить, что это правильно, что Армения не хочет мира, что Армения не хочет делимитации и демаркации границы. Именно поэтому, нравится это или нет, но нужно находится в этих процессах и ни в коем случае не говорить «нет»», — отметил Григорян.

Республика Армения не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность Нагорного Карабаха, подчеркнул другой политолог Бениамин Погосян. Он отметил, что если в Нагорном Карабахе не будет иностранного военного присутствия, то, по всей вероятности, Азербайджан займет его.

По мнению политолога, армянской стороне на долгое время также надо забыть о возвращении хотя бы сантиметра территории, потерянной в результате карабахской войны 2020 года.

Отметив, что с 2023 года азербайджанцы начнут заселяться в городе Шуши и в Гадрутском районе и что, согласно азербайджанским планам, в ближайшие 8-10 лет численность азербайджанцев на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области достигнет 50 тысяч, Погосян признал, что как бы это ни было неприятно для армянской стороны, помешать этому она не может.

В этих условиях, по мнению политолога, армянской стороне необходимо сосредоточиться на двух вопросах: сделать все, чтобы в Нагорном Карабахе сохранялось иностранное военное присутствие, и сделать все, чтобы число карабахских армян, проживающих на территории 3 тысяч квадратных километров, не уменьшалось или, по крайней мере, не уменьшалось быстрыми темпами.

«Мы должны сосредоточиться на этих двух вопросах, все остальное выходит за рамки наших возможностей», - заявил Погосян.