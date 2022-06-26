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Армения

Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе – МИД

Здание МИД Армении в Ереване.

В ответ на вопросы журналистов по поводу сделанных в последние дни комментариев пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян выступил с заявлением, в котором подчеркнул пункт 24 совместного заявления премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 19 апреля 2022 года.

В данном пункте сказано:

«Лидеры обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе. Высказались за продолжение конструктивной работы в рамках регулярных встреч руководителей Армении, Азербайджана и России и последовательной реализации договоренностей трех лидеров от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона. Акцентировали определяющий вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха. Подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами.

В этом контексте констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом».

«Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе», - заявили в МИД Армении.

Отметим, что данное заявление Еревана последовало за заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что формата Минской группы ОБСЕ больше не существует.

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