Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе – МИД

В данном пункте сказано:

«Лидеры обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе. Высказались за продолжение конструктивной работы в рамках регулярных встреч руководителей Армении, Азербайджана и России и последовательной реализации договоренностей трех лидеров от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона. Акцентировали определяющий вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха. Подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами.

В этом контексте констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом».

«Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе», - заявили в МИД Армении.

Отметим, что данное заявление Еревана последовало за заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что формата Минской группы ОБСЕ больше не существует.