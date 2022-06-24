«Я не говорил от имени какого-либо уполномоченного лица или органа» - Джангирян о скандальной аудиозаписи

Только через четыре дня после публикации скандальной аудиозаписи исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета (ВСС) Гагик Джангирян в эфире Общественного телевидения прокомментировал произошедшее, но так и не заявил о своей отставке и не коснулся ряда других ключевых вопросов.

На известной аудиозаписи Джангирян пытался уговорить бывшего председателя ВСС Рубена Вардазаряна уйти в отставку в обмен на гарантии его освобождения от уголовного преследования.

Вчера вечером Джангирян заявил, что он таким образом «дал наживку» Вардазаряну.

«Я с ним шучу, я просто даю ему гарантии, как вы говорите, я даю ему наживку, чтобы он был спокоен, это психологические приемы. Я дал ему наживку, говоря народным языком. Откуда мне знать, одно дело есть или три, или как я могу прекратить или возбудить дела? Это не входит в мои полномочия», - сказал исполняющий обязанности главы ВСС.

Джангирян также прокомментировал звучащее на аудиозаписи свое заявление о том, что отставка Вардазаряна «висит на его шее». «Это на моей шее, грубо говоря, это мой долг», - сказал он.

На 14-минутной аудиозаписи, секретно сделанной в феврале 2021 года, Джангирян постоянно говорит в третьем лице о ком-то, от кого он получает инструкции: «он это сказал», «он уже принял решение» и так далее. Хотя в ходе интервью не был задан прямой вопрос о том, исходили ли эти инструкции от премьер-министра Никола Пашиняна, Джангирян косвенно это опроверг. «Я не говорил от имени какого-либо уполномоченного лица или органа», - сказал он.

Правозащитник Артур Сакунц, присоединившийся к требованию об отставке Джангиряна, считает неприемлемым вчерашний намек оказавшегося в центре скандала и. о. главы ВСС о том, что он не собирается уходить в отставку.

«Он должен уйти в отставку, и точка, если бы подобная аудиозапись была с участием какого-либо судьи, обязательно возбудили бы дисциплинарное производство и объявили бы ему выговор, вплоть до увольнения», - подчеркнул Сакунц.

Член оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян направила расшифровку аудиозаписи в международные организации. «Судебная система в Армении окончательно рухнула после известной беседы Гагика Джангиряна. Это означает, что судебная система находится под прямым политическим влиянием, следовательно, это неприемлемо», - сказала она.

В то время как оппозиция и гражданское общество продолжают требовать отставки главы ВСС, провластные депутаты, постоянно говорящие о независимости судебной власти, всячески избегают этого вопроса. Одни утверждают, что до сих пор даже не слышали эту аудиозапись, другие - что не слышали вчерашние объяснения Джангиряна, а третьи заявляют, что заняты другими, более насущными вопросами.

«Я занят пакетом поправок в Избирательный кодекс, спрашивайте об этих изменениях, я отвечу», - сказал член правящей фракции Ваагн Овакимян.

Скандальную запись в начале этой недели обнародовал уже бывший председатель ВСС Рубен Вардазарян. Это произошло за несколько дней до оглашения решения совета о прекращении его полномочий на этой должности. О решении отстранить Вардазаряна от должности вчера сообщил как раз Гагик Джангирян.

Половина из десяти членов ВСС являются судьями, другую половину избирает Национальное собрание. Согласно Конституции, на этот раз председателем структуры будет избран один из членов, избранных Национальным собранием.

67-летний Джангирян, которого избрал парламент, как старейший член органа уже более года исполняет обязанности председателя органа, гарантирующего независимость судей.