Генпрокуроры Армении, России и Азербайджана встретятся в Минске

В Минске состоится трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Армении, России и Азербайджана - Артура Давтяна, Игоря Краснова и Кямрана Алиева, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

На встрече будет обсуждаться реализация ранее достигнутых договоренностей, сообщило российское ведомство.

Советник генерального прокурора Армении Гор Абраамян в беседе с Радио Азатутюн раскрыл некоторые скобки касательно того, о каких договоренностях идет речь, в частности, отметив, что в ходе предыдущих встреч была достигнута договоренность об обмене информацией, связанной с пограничными инцидентами, однако дальнейший ход этого процесса был неудовлетворительным для армянской стороны.

На вопрос Радио Азатутюн, о каких договоренностях идет речь и есть ли среди этих договоренностей возвращение пленных, Гор Абраамян ответил: «Как вам известно, в прошлом году по инициативе генерального прокурора России состоялись две встречи в подобном формате. Да, в Минске, по сути, запланирована встреча в трехстороннем формате, в повестку дня которой входит обсуждение договоренностей и вопросов, достигнутых в ходе упомянутых мной предыдущих двух встреч».

«Как вы знаете, в ходе этих встреч генеральный прокурор Армении поднял вопрос о необходимости возвращения армянских военнопленных и других лиц, находящихся в Азербайджане, в качестве предварительного условия региональной стабильности, послевоенного восстановления и возможного дальнейшего сотрудничества. Кроме того, в ходе предыдущих встреч они обсудили обеспечение стабильного формата обмена информацией о возможных пограничных инцидентах и определенного сотрудничества в этих рамках через прокуратуру России. Я думаю, что в ходе предстоящей встречи эти вопросы также будут обсуждаться, то есть их эффективность будет предметом обсуждения», - добавил советник генпрокурора.

На вопрос, есть ли сотрудничество в плане обмена информацией, связанной с пограничными инцидентами, Абраамян ответил, что подобные договоренности были достигнуты, но дальнейший процесс не очень удовлетворил армянскую сторону. «Я думаю, что в ходе этой встречи будет предпринята попытка провести определенные обсуждения по этому вопросу, и если будут достигнуты дополнительные договоренности, то это еще лучше».

В ответ на вопрос, была ли среди договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, договоренность о возвращение определенного числа пленных, советник генпрокурора сказал: «Больше говорилось об условиях. Этот вопрос больше поднимался генеральным прокурором, повторяю, как четкое требование выполнения пункта 8 трехстороннего заявления, которое должно быть выполнено безоговорочно, исходя из названных мной приоритетов. Договоренности касаются условий содержания, определенных форматов расследования пограничных инцидентов, обеспечения, так сказать, совместных расследований, чтобы выявлять реальную картину в связи со всеми случаями - и причины, и виновных, какая из сторон виновна в инциденте, в нарушении режима прекращения огня, и, обеспечив объективное расследование, предотвратить в дальнейшем подобные случаи. В основном речь шла об этом и в этих рамках о задействовании трехстороннего формата обмена информацией. Но повторяю, наша практика за предыдущий период особо не внушает оптимизма по части соблюдения Азербайджаном этих договоренностей».

В Генпрокуратуре сообщают, что встреча назначена на сегодня.

Это не первая встреча генеральных прокуроров трех стран. Они встретились в 2021 году в Москве, на следующий день после состоявшейся 11 января трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана.

Вторая встреча Артура Давтяна, Игоря Краснова и Камрана Алиева состоялась в столице Казахстана Нур-Султане в сентябре 2021 года в рамках заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов уже находится в Минске для участия в 32-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), а также в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Генеральной прокуратуры Беларусь. В Минске находится и генпрокурор Армении. Сегодня Артур Давтян встретился с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом.