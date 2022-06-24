Лавров: Россия ценит отношения с Азербайджаном и рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия

Россия ценит отношения с Азербайджаном и рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Ситуация в мире требует постоянного обмена мнениями и оценками, договоренностей, которые будут учитывать интересы друг друга, как и подобает между союзниками, в свете той декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале», – цитирует главу дипломатического ведомства РФ агентство ТАСС.

Лавров добавил, что накануне провел деловую и доверительную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время общения были рассмотрены главные направления взаимодействия двух государств.

«У нас есть четкое понимание того, как работать по всем этим направлениям: в сфере экономики и инвестиций, финансов, социальной, гуманитарной и, конечно же, в сфере координации внешнеполитических действий», – уточнил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства признался, что ему всегда приятно быть в Баку, который «цветет в буквальном смысле этого слова». «Мы ценим наши отношения, всегда приятно совмещать личные контакты с обсуждением наших совместных рабочих задач», – подчеркнул глава МИД РФ.