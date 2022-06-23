Правящая партия предлагает избирать глав общин тайным голосованием

Координатор программ «Объединения информированных граждан» Даниел Иоаннисян сегодня во время парламентских слушаний попытался понять, почему после изменения, внесенного в Избирательный кодекс год назад, «Гражданский договор» вновь решил отредактировать ту же статью. Он подозревает, что переход от открытого голосованию к закрытому направлен на то, чтобы дать правящей власти, так сказать, возможность для политического торга.

«Как, например, в общине Ванадзор в 2016 году в результате прямого политического торга решение было принято за спиной у избирателей общины, и так и осталось неясно, кто за кого проголосовал», - отметил он.

В прошлом году именно по предложению членов «Гражданского договора» закон был изменен и голосование стало открытым. Иоаннисян считает, что это пресекло политический торг.

Представитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Антон Ивченко также уверен, что давление властей на членов Совета старейшин после этого изменения не дало результата. «Давление и договоренность. В Ванадзоре, Талине, Веди, Варденисе не было договоренностей и были попытки давления. Попытки давления не сработали, потому что люди не могли позволить себе играть со своим достоинством и репутацией. В случае закрытого голосования они бы согласились», - отметил Ивченко.

«Власть пыталась оказать давление или всячески уговорить, подкупить, не обязательно деньгами, например, пообещав какую-то должность, как попытались сделать в Мегри с оппозицией, чтобы оппозиция проголосовала за «Гражданский договор»», - добавил Иоаннисян.

Давление на Совет старейшин является преступлением, заявил один из авторов законодательного пакета Ваагн Овакимян. Провластный депутат не согласен с тем, что целью новых изменений является, так сказать, создание возможности для политического торга в общинах. «То есть, переговоры всех этих политических сил, объединение политических сил и прочее, и прочее для вас становится политическим торгом. Может быть, вы видите в этом что-то негативное, но я считаю, что если мы хотим, чтобы наше политическое поле развивалось, то должны сделать возможными возможные коалиции партий, возможные диалоги», - сказал Овакимян.

Власти в пакете изменений также предусматривают исключение возможности передачи переносных урн медицинским учреждениям, где избиратели проходят стационарное лечение.

Представитель Коалиции за инклюзивные правовые реформы Мушег Овсепян считает, что это предложение властей противоречит правам людей с инвалидностью. «Нужны дополнительные гарантии обеспечения права на тайну голосования, но это не означает, что мы должны отказаться от этой системы. Потому что, простите, рисков для тайны голосования на избирательном участке столько же, сколько и в случае с переносной урной», - заявил он.

Пакет законодательных реформ еще должен быть принят Национальным собранием. В правящей партии «Гражданский договор» обещают, что перед этим рассмотрят предложения общественных организаций и политических сил.