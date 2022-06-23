Если вы заявляете, что Карабах не может быть в составе Азербайджана, вы лишаетесь права на маневр - Ваагн Хачатрян

«Если вы заявляете, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, вы лишитесь права на маневр», - заявил президент Армении Ваагн Хачатрян в интервью Общественному телевидению по случаю 100 дней своего пребывания на посту президента.

Различные представители оппозиции, добивающейся отставки премьер-министра Никола Пашиняна, требуют от властей сделать такое заявление. Они считают, что премьер-министр Армении не возражает против того, чтобы Нагорный Карабах был в составе Азербайджана, ссылаясь на его заявление о том, что решением для Армении будет считаться любой статус, гарантирующий безопасность и права армян Нагорного Карабаха.

Власти утверждают, что карабахский конфликт не урегулирован, не уточняя, каковы их представления об окончательном статусе Карабаха.

«Если вы заявляете это, то просто лишаетесь права на маневр. Мы должны уметь отличать политику и дипломатию от популизма и публичных заявлений. Мы этого не делаем и смешиваем все это. Не нужно лишать такой возможности людей, особенно тех, кто участвует в переговорном процессе и несет ответственность за нашу страну. Премьер-министр имел смелость сказать об этом открыто, но что в этом плохого? Не обо всем нужно говорить публично. Наша оппозиция тоже очень хорошо это знает, потому что в оппозиции есть люди, которые оказывались в такой ситуации, и в этом смысле их поведение вызывает у меня вопросы», - сказал президент.

Две оппозиционные парламентские фракции, «Айастан» и «Честь имею», бойкотировали как обсуждение, так и голосование по выборам президента. Депутат фракции «Айастан» Лилит Галстян заявляет, что Ваагн Хачатрян в очередной раз доказал, что он является президентом не всех граждан Армении, а конкретной правящей партии «Гражданский договор».

«Контекст Арцаха снова полностью вписывается в политический арцахский дискурс нынешней власти или «Гражданского договора», где они снижают планку, потому что политически не способны защитить право Арцаха на самоопределение на международном уровне. Факт остается фактом, что право Арцаха на самоопределение - международное право, неотъемлемая часть Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта, один из 10 важнейших международно признанных принципов, один из трех важнейших принципов, остался за рамками переговорного процесса», - отметила Галстян.