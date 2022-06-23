Байден предлагает на пост посла США в Армении бывшего временного поверенного в делах в Украине

Квин родилась в Калифорнии, окончила Западный колледж в Калифорнии по специальности «политология», а также училась в Военном колледже армии США и в Стокгольмском университете. На дипломатической службе Квин находится с 1992 года. Первоначально она работала во Франции, на Филиппинах. В течение четырех лет, с 2001 по 2005 год, дипломат представляла США в Европейском союзе в Брюсселе. После этого Квин перевели в Российскую Федерацию, где она два года работала в посольстве США. С 2019 года она занимала руководящие должности в посольстве США в Киеве, а с января 2020 года была временным поверенным в делах США в Украине.

Нынешний посол США в Армении Линн Трейси возглавила миссию в Ереване в феврале 2019 года.