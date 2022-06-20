Клаар приветствует заявление Алиева на Бакинском форуме

«С удовольствием прочитал заявление Президента Ильхама Алиева в ходе IX Глобального форума в Баку о том, что «настало время установить мир, наладить сотрудничество» и «перейти к практической реализации» после положительной динамики с Арменией. Европейский союз решительно поддерживает это», — написал Клаар у себя в микроблоге Twitter.