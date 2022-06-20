«С удовольствием прочитал заявление Президента Ильхама Алиева в ходе IX Глобального форума в Баку о том, что «настало время установить мир, наладить сотрудничество» и «перейти к практической реализации» после положительной динамики с Арменией. Европейский союз решительно поддерживает это», — написал Клаар у себя в микроблоге Twitter.
Клаар приветствует заявление Алиева на Бакинском форуме
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар приветствовал заявление, сделанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на 9-м Бакинском глобальном форуме.
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