Российская юмористка утверждает, что в Армении подвергается политическому преследованию. По словам ее адвоката, «это не так»

По словам Щукиной, она перебралась в Ереван, поскольку из-за оппозиционных взглядов, антивоенной позиции и шуток в адрес Путина ей посоветовали уехать из России и не возвращаться.

Таня Щукина последние несколько месяцев выступала в ереванских клубах. Вчера она распространила сообщение о том, что полиция по указанию России задержала ее любимого парня и подругу, ее ищут, она скрывается за городом. По словам девушки, Армения хочет экстрадировать ее в Россию, где ей грозит тюремное заключение и смерть.

После этого тревожного сигнала о политическом преследовании представители армянского гражданского общества, в том числе сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, поспешили в отделение полиции Эребуни.

«Я довольно быстро пришел к выводу, хотя я не юрист и не имею права высказывать однозначное мнение, но мое личное впечатление состоит в том, что это полностью бытовой вопрос, который очень зря пытались политизировать», - сказал Хзмалян.

Почему правоохранители разыскивали юмористку и доставили в полицейский участок живущих с ней людей? В Следственном комитете Армении нам сообщили, что речь идет исключительно об одном уголовном деле, которое было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 10 мая в ходе ссоры из-за личных вопросов житель Еревана получил черепно-мозговую травму. В полицию обратилась гражданка России Светлана Богачева, а Михаила Бодрова задержали по подозрению в совершении общественно опасного деяния, сообщили в комитете. Их допросили в качестве свидетелей с правами подозреваемых, сообщил их адвокат Арсен Сардарян.

«По моему глубокому убеждению, они здесь ни при чем, и я убежден, что те малейшие подозрения, которые есть у следственного органа, настолько ничтожные, что им не был дан статус и даже не была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, эти подозрения также будут развеяны, и у наших уважаемых граждан России Михаила и Светланы не будет никаких проблем. Но говорить здесь о каких-то политических подтекстах совершенно излишне, потому что такого просто нет», - отметил Сардарян.

Адвокат подчеркнул, что российские граждане покинули отделение полиции, не получив никакого статуса, а значит, следственные органы развеяли подозрения в их виновности. Однако друг Щукиной рассказал о насилии и неуважительном отношении со стороны полицейских.

Адвокат отметил, что, возможно, при задержании были допущены нарушения, он присоединился к своим подзащитным уже во время допроса. Адвокат не сомневается, что в этой истории нет никакой политической подоплеки, речь идет о драке.

«Ни я, ни Миша, ни Света НИКОГДА не участвовали в драках, - написала в Твиттер Щукина и снова попросила о помощи. - Мишу и Свету отпустили без какого-либо статуса, украв паспорта и телефоны. Помогите мне. Я не преступник. Я комик. И за правду и юмор не хочу погибнуть от рук Российской Федерации при соучастии Армении».

«Проводятся следственные действия, например, у них изъяты телефоны. Насколько я понимаю, будет обращение в суд за разрешением провести осмотр телефона», - сказал адвокат.

Щукина выражает недоверие адвокатам и сейчас ищет нового адвоката. Поговорить с ней не получилось, она сначала согласилась, потом не ответила. Тигран Хзмалян, несколько раз беседовавший с героиней этого инцидента, говорит, что для российских диссидентов естественно проявлять тревогу при контактах с правоохранительными органами.

«Российские беженцы боятся полиции, они сформировались в стране, где полиция - это что-то вроде гестапо», - сказал Хзмалян.

Однако он еще раз подчеркивает, что это, по всей вероятности, бытовой инцидент, где девушка была свидетельницей, но со вчерашнего дня заголовки пестрят сообщениями о политическом преследовании.

«Ряд ответственных лиц начал тушить этот пожар, который дошел до Ходорковского, до посольства США», - отметил сопредседатель Европейской партии Армении.



«К сожалению, это очень сильный и несправедливый удар по репутации Армении», - сказал Давр Дорджи, переехавший из России в Ереван и возглавляющий союз, занимающийся правами человека. Вчера он выслушал и правоохранителей, и Щукину.

«Речь не идет о политическом преследовании, действительно речь идет о бытовом преступлении, которое, с одной стороны, произошло в Армении, с другой стороны, не имеет видимой или невидимой связи с Россией», - сказал Дорджи.



Он считает, что гражданское общество в Армении бдительно и для обосновавшихся здесь российских оппозиционеров политических рисков нет.

Таня Щукина уже написала о своем намерении уехать из Еревана. Двух кошек и собаку, которых она с трудом привезла в Армению, Таня оставила на попечение добрых людей на неопределенный срок.