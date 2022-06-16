Правящая партия выдвигает помощницу Пашиняна кандидатом на должность генпрокурора

Шестилетний срок полномочий нынешнего генпрокурора Артура Давтяна истекает 15 сентября. Он был назначен в 2016 году парламентом одного из предыдущих созывов, большинство в котором имела партия тогдашнего президента Сержа Саргсяна.

Пашинян и его политическая команда, имеющая большинство в нынешнем Национальном собрании, решили не назначать Давтяна на второй срок.

Кандидат правящей партии на этот пост Анна Вардапетян в 2019 году занимала должность заместителя министра юстиции, а в марте 2020 года стала помощницей Пашиняна по правовым вопросам.

Вардапетян сегодня отказалась разговаривать с журналистами как до, так и после встречи с депутатами фракции «Гражданский договор» за закрытыми дверями, которая продлилась около двух часов. Она не сдержала своего обещания «ответить на все вопросы после встречи».

Глава правящей фракции Айк Конджорян заявил, что Вардапетян не будет действовать по распоряжению правительства в своем новом качестве.

«Могу выразить уверенность в том, что г-жа Вардапетян обязательно будет действовать в рамках Конституции и законов Армении, а также согласно своей совести», - заявил журналистам Конджорян.

В прошлом году Вардапетян оказалась в центре скандала после того, как армянские СМИ опубликовали предполагаемые доказательства ее вмешательства в уголовное расследование в отношении беглого бизнесмена, критикующего правительство Пашиняна.

В СМИ были опубликованы скриншоты электронного письма, предположительно отправленного Вардапетян старшему следователю, ведущему расследование. Издание заявило, что в письме содержались указания относительно предъявления обвинения бизнесмену Рубену Айрапетяну.

Адвокат Айрапетяна в связи с этим заявил, что Вардапетян совершила преступление и должна быть привлечена к ответственности.

Однако Генеральная прокуратура сочла, что помощница Пашиняна не совершила каких-либо правонарушений, заявив, что она консультировала следователя, а не оказывала на него давление. Вардапетян до сих пор публично не прокомментировала тот скандал.

Уходящий прокурор Артур Давтян также был обвинен критиками правительства, в том числе сторонниками экс-президента Саргсяна в сокрытии злоупотреблений правительства и возбуждении политически мотивированных дел в отношении противников Пашиняна. Сам он отверг эти обвинения.