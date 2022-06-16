Власти Армении стремятся минимизировать наличные расчеты в стране

Представленный правительством законопроект, который был одобрен парламентом Армении ранее в этом году, предусматривает, что частные фирмы и индивидуальные предприниматели должны осуществлять операции на сумму более 300 тысяч драмов (700 долларов США) только через банковскую систему.

Для остальных граждан лимит установлен в размере 500 тысяч драмов, но в июле 2023 года он также будет снижен до 300 тысяч драмов.

Закон, который вступит в силу 1 июля, также запрещает местным и центральным государственным органам совершать или принимать какие-либо платежи наличными.

Он предусматривает аналогичный, хотя и постепенный запрет на оплату всех медицинских счетов и плату за обучение в образовательной сфере наличными, а также выплату наличными заработной платы в частном секторе. Запрет сначала коснется Еревана, а в течение следующих двух лет будет распространен на другие области Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил о предстоящем вступлении в силу этих ограничений на заседании кабинета министров на прошлой неделе. Он отметил, что запрет на оплату наличными также коснется сделок с недвижимостью и автомобилями.

Глава Комитета государственных доходов Рустам Бадасян подтвердил, что эти меры направлены на сокращение все еще значительного теневого сектора экономики Армении. Он отметил, что они приведут к определенному увеличению налоговых поступлений, но не стал делать конкретных финансовых прогнозов.

Представитель Центрального банка Армении Гарегин Геворкян также выразил уверенность в том, что ограничение на широкое использование наличных в качестве способа оплаты улучшит собираемость налогов.

Данные Центрального банка, на которые сослался Геворкян, показывают, что платежи, осуществляемые в Армении посредством банковских переводов, чеков и кредитных или дебетовых карт, неуклонно росли за последние 12 лет. Тем не менее, по данным прошлого года, на их долю все еще приходится лишь четверть всех транзакций.

Независимый экономист Сурен Парсян приветствует усилия правительства по ограничению операций с наличными, но считает, что власти должны сделать больше для повышения осведомленности общественности о предстоящих ограничениях и помочь малому и среднему бизнесу подготовиться к их введению.

Один из владельцев малого бизнеса, Гарегин Геворкян, раскритиковал ограничения, заявив, что многим фирмам, таким как его, придется платить больше налогов и банковских сборов. По его словам, в результате налоговая нагрузка на бизнес может увеличиться вдвое.

Частные автомобильные дилеры также обеспокоены. Как пояснил один из продавцов автомобилей, Тигран Ованнисян, «у нас будут споры с покупателями». «Покупатель будет говорить: «Я не переведу деньги, пока вы не зарегистрируете машину на мое имя», а я буду говорить: «Я не зарегистрирую машину на ваше имя, пока вы не переведете деньги»», - отметил он.

Также есть вопросы о возможностях властей обеспечить соблюдение новых правил при сделках с автомобилями и недвижимостью. Агенты по недвижимости предупреждают, что покупатели и продавцы жилья могут оформлять свои сделки как дарственную, но осуществлять их за наличные, чтобы избежать уплаты налогов.