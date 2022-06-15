Трио Роберт Кочарян – Серж Саргсян – «Дашнакцутюн» фактически вернуло Нагорный Карабах в состав Азербайджана - Пашинян

«За всю историю переговорного процесса и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и вместе с ними их политический спутник «Дашнакцутюн» признавали Арцах частью Азербайджана и/или не руководствовались принципом «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана»», - заявил Пашинян.

В доказательство своего утверждения Пашинян представил выдержки из документов, вокруг которых велись переговоры при Кочаряне и Саргсяне. Например, согласно предложению «Единое государство» 1998 года, Нагорный Карабах должен был остаться в международно признанных границах Азербайджана, а карабахцы должны были иметь паспорт Азербайджана со специальной пометкой «Нагорный Карабах». «Естественно, об этом знали и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и АРФ «Дашнакцутюн». Странно, почему они не ответили на это предложение сопредседателей, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», - сказал премьер.

А уже согласно Мадридским принципам, введенным в обращение под конец правления Кочаряна и переданным Сержу Саргсяну, по мнению Пашиняна, исключалась любая практическая возможность выхода Карабаха из состава Азербайджана, поскольку Ереван согласился на определение статуса Карабаха путем референдума. «Трио Роберт Кочарян – Серж Саргсян – «Дашнакцутюн», фактически, вернула Нагорный Карабах в состав Азербайджана, потому что было сказано, что референдум, состоявшийся 10 декабря 1991 года, не определил статус Арцаха, то есть, Нагорный Карабах не получил независимости или статуса в результате этого референдума, и этот статус будет определен референдумом, который будет проведен в будущем», - подчеркнул Пашинян.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан», и член АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян спрашивает: разве после прихода к власти в 2018 году Пашинян не знал всего этого? «В то время он же мог понять, что все бывшие, как он говорит, вели переговоры о том, чтобы оставить Арцах в составе Азербайджана. После этого все это хвастовство, которое было с его стороны, что Арцах - это Армения и точка, эти пляски в Шуши… для чего все это было?» - сказал Манукян.

Через несколько часов после сбора палаток оппозиции на площади Франции в Ереване в своем выступлении с трибуны парламента Никол Пашинян заявил, что одной из глубинных причин революции 2018 года было то, что люди осознали, что их обманули и в вопросе Арцаха. «Люди поняли, что их лишения и жертвы послужили не государству и армии, а стали европейской и американской недвижимостью, валютными счетами, спрятанными в офшорах. И хотя мы взяли на себя ответственность за поражение, справедливый армянский народ если не благодаря информации, то хотя бы чувством понял, что это поражение родилось не за один-два года, а за 25 долгих-долгих лет», – сказал премьер-министр.

«Чтобы вертолет не ржавел, Пашинян раз в неделю ездил с семьей в Арцах. Кто-нибудь говорил ему: брат, что ты делаешь в Арцахе?.. Потому что это было свершившейся реальностью, было государство Арцах, была независимость Арцаха. Никто не мог запретить это какому-либо армянскому чиновнику, начиная с Пашиняна», - возразил Манукян.

Несмотря на критику оппозиции, Пашинян заявил, что отныне в основе урегулирования карабахского конфликта должны лежать гарантии безопасности и прав карабахских армян и вытекающий из этого статус. «Никто не может дать гарантию, что мирная повестка будет успешной. Это путь, сопровождающийся для нас как внутри, так и извне руганью, обвинениями, угрозами, опасностями, потерями, и у нас есть воля, решимость пройти этот путь. Но одно я точно могу гарантировать, что обратный путь ведет к уничтожению не только Нагорного Карабаха, но и Армении, и мы, конечно, не может этого допустить», - заявил премьер-министр.