Власти пока не решили - лишать оппозиционных депутатов мандатов и должностей или нет

Параллельно с увеличением числа оппозиционных депутатов, отсутствующих в парламенте по неуважительным причинам, власти раздумывают над тем, лишать ли их мандатов и должностей в парламенте или не предпринимать никаких действий против оппозиционеров, требующих на улицах отставки премьер-министра и уже полтора месяца и не участвующих в работах Национального собрания.

По закону депутату грозит потеря мандата, если в течение полугодия он отсутствовал как минимум на половине голосований по неуважительной причине. Спикер парламента Ален Симонян еще две недели назад заявил, что у них нет решения, но он настроен обратиться в Совет Национального собрания с предложением лишить оппозиционеров мандатов.

По словам депутата правящей фракции «Гражданский договор» Овика Агазаряна, на последнем заседании фракции в понедельник этот вопрос также официального не обсуждался, они просто обменялись мнениями.

«Лично я придерживаюсь такой точки зрения, потому что это можно считать правонарушением, не преступлением, но правонарушением, поэтому, если мы этого не делаем, значит, мы это покрываем, - заявил провластный депутат, отметив: - Я не согласен с заявлениями о политическом преследовании, потому что оппозицию не лишают мандата, лишают мандата конкретного человека, на его место приходит очередной его коллега. Тут есть и другой момент закона, можно ли получать зарплату, не работая».

Каков аргумент защитников противоположной точки зрения? Не называя имен, Агазарян не стал скрывать: «Один из аргументов состоит в том, что некоторые круги могут воспринять это как политическое преследование, например, есть такая точка зрения. Есть даже мнение, что они свои мандаты таким образом реализовывают, так сочли нужным в этот период времени. Я, во всяком случае, сделаю все, что в моих силах, чтобы как минимум они были лишены должностей».

Согласно пресс-службе НС, на голосованиях в ходе весенней сессии больше всего по неуважительной причине отсутствовали оппозиционеры. Две недели назад из парламента передали такие данные: до 2 июня состоялись 250 голосований и регистраций, 14 депутатов (13 - от фракции «Айастан», 1 - от фракции «Честь имею») пропустили больше половины из них по неуважительной причине. По данным НС, больше всего неявок у главы фракции «Честь имею» Артура Ванецяна - 156, и все они неуважительные. Из фракции «Айастан» больше всего неявок у Элинар Варданян –188, из них только одна по уважительной причине.

Окончательное решение о лишении мандатов принимает Конституционный суд (КС). Решение об обращении в Конституционный суд по вопросу о прекращении полномочий депутата принимает Совет НС на заседании, созванном по инициативе председателя НС. В состав Совета входят спикер парламента, вице-спикеры, руководители фракций и комиссий. В Совете правящая фракция имеет большинство. Если решение не принимается на заседании Совета, вопрос не закрывается. Как минимум 22 депутата еще могут собраться и обратиться в Конституционный суд с заявлением о прекращении полномочий своего коллеги.

Хотя данная норма в законе существует уже давно, но прецедента лишения депутата мандата на основании неявок еще не было. По мнению депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян, которая возглавляет комиссию НС по защите прав человека, вопрос о лишении мандатов не может обсуждаться, так как они вне парламента исполняли свои служебные обязанности.

«Мандаты оппозиционным депутатам дали граждане, а не Ален Симонян или Никол Пашинян, чтобы они могли решать судьбу этих мандатов», - сказала Товмасян.