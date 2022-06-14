Нобелевская премия Артема Патапутяна будет храниться в ереванском Музее истории Армении

Нобелевская премия весом около 200 граммов будет храниться в самом сердце Еревана - в Музее истории Армении. «Для принятия рациональных решений будущее Армении зависит от науки и научной мысли». Именно с такой записью первый лауреат Нобелевской премии армянского происхождения Артем Патапутян решил оставить на родине свою самую большую награду.

Молекулярный биолог, невролог Патапутян вместе с коллегой в прошлом году были удостоены Нобелевской премии за новое открытие в области медицины. Работа посвящена тепловым и тактильным рецепторам.

Описывая открытие ученых, Нобелевский комитет написал, что они ответили на вопрос, являющийся одной из величайших загадок человеческого организма - каким образом наш организм реагирует на окружающую среду?

«Если бы в 18 лет мне кто-то сказал, что я получу Нобелевскую премию и эта медаль окажется в Музее истории Армении, я бы подумал, что этот человек шутит», - сказал ученый.

Патапутян родился в Бейруте, учился в армянской школе, затем в молодом возрасте из-за гражданской войны в Ливане переехал в Соединенные Штаты, где начал заниматься наукой. Сейчас он работает в Калифорнии, в медицинском институте Говарда Хьюза. Ученый также является лауреатом ряда других престижных научных премий.

55-летний Патапутян не впервые посещает Армению, на этот раз он участвует здесь в нескольких научных мероприятиях.

«Я познакомился со многими умными, смелыми и творческими детьми, вчера посетил центр «Тумо». Правительство должно создать для них инфраструктуру, чтобы они добились успеха», - подчеркнул Артем Патапутян.

Ранее сегодня известный ученый посетил Ереванский медицинский университет, здесь он не упустил случая снова обратиться к молодежи: «Надеюсь, молодые студенты последуют моему примеру, если у Артема получилось, то и у них получится. Я из семьи среднего класса, в Бейруте наука была не столь уж доступна, поэтому, если я добился успеха, то все смогут».

Мы спросили ученого о возможностях укрепления связей проживающих в диаспоре ученых-армян с родиной. Он ответил, что это одна из главных целей его визита. «Одна из причин моего визита - ознакомление с уровнем науки в Армении, установление новых связей. Я слышал, что правительство увеличило финансирование науки, это очень хороший шаг», - сказал Нобелевский лауреат.

Сегодня Патапутян прочитал лекцию для студентов-медиков, представив им свое открытие, удостоенное Нобелевской премии.