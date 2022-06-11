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Спорт

Футбол։ Армения потерпела разгромное поражение от Украины

Украинские болельщики во время матча Лиги наций Украина-Армения в Лодзе, Польша, 11 июня 2022 г.

В выездном матче в рамках третьего тура Лиги наций сборная Армении по футболу в субботу потерпела разгромное поражение от сборной Украины со счетом 0:3.

Из-за военной ситуации в Украине матч состоялся в польском Лодзе.

В составе украинской сборной отличились Руслан Малиновский (61-я минута), Александр Караваев (77-я минута) и Виталий Миколенко (84-я минута).

Это второе поражение кряду армянской сборной в рамках розыгрыша турнира Лиги наций в группе «Е» (1-я группа Лиги «B»). 8 июня в Глазго подопечные испанского специалиста Хоакина Капарроса уступили сборной Шотландии со счетом 0:2. В первом же туре в Ереване Армения одержала победу над сборной Ирландии 1:0.

Следующий матч сборная Армении проведет на своем поле против сборной Шотландии 14 июня.

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