Футбол։ Армения потерпела разгромное поражение от Украины

Из-за военной ситуации в Украине матч состоялся в польском Лодзе.

В составе украинской сборной отличились Руслан Малиновский (61-я минута), Александр Караваев (77-я минута) и Виталий Миколенко (84-я минута).

Это второе поражение кряду армянской сборной в рамках розыгрыша турнира Лиги наций в группе «Е» (1-я группа Лиги «B»). 8 июня в Глазго подопечные испанского специалиста Хоакина Капарроса уступили сборной Шотландии со счетом 0:2. В первом же туре в Ереване Армения одержала победу над сборной Ирландии 1:0.

Следующий матч сборная Армении проведет на своем поле против сборной Шотландии 14 июня.