Тоска, тревога, святые небеса: российский мультипликатор пообщался с детьми, переехавшими в Армению из России

На создание пластилиновых кукол у авторов уходят дни, иногда месяцы․ Однако свою собственную жизнь им пришлось перекроить и изменить с молниеносной скоростью.

«Это было похоже на панику, очень быстрый отъезд. Когда началась война, в принципе уже были разговоры о том, что это возможно, но никто не верил», - сказал переехавший из России в Армению Юра.

Всего через 10 дней после начала войны с Украиной известная в России супружеская пара мультипликаторов, Юра и Ася Богуславские, вместе с детьми переехали в Армению. До этого они пытались бороться, участвовать в акциях протеста... власти, однако, не разрешали даже малочисленных акций протеста.

«Полиции в Москве было больше, чем просто людей прохожих. Мы два раза ходили, на второй раз нас арестовали. После ареста начались какие-то проблемы. В общем быстро пришлось принять решение, чтобы уезжать», - рассказал Юра.

За последние месяцы тысячи таких же как Юра россиян приехали в Армению со своими семьями, детьми. Российские власти заявляют, что воюют с соседней страной ради будущего страны. Юра же и его команда поговорили с адресатами этого «будущего» - детьми. Он говорит, что они более свободно оценивают действия взрослых и их последствия.

«Просто политическое искусство мне тоже не очень близко. Но сейчас нет ничего вне политики, потому что идет война. И хорошо бы поговорить именно с детьми, потому что дети будут говорить совершенно непосредственное свое ощущение. Они не будут транслировать то, что пишут в новостях и так далее. Ну, может быть, они что-то слышат от своих родителей, но все равно они это понимают по-своему. Мне кажется, это было очень удачное решение, в том числе и потому, что когда идет информационная война в том числе, и в этом хаосе, когда очень много пропаганды, очень сложно понять, кто врет, кто нет, занять чью-то сторону. Главный адресат [фильма] – это те люди, которые как раз думают по-другому [об этой войне]», - отметил мультипликатор.

В 5-минутном фильме дети рассказывают о своей тоске, страхах, об увиденных в Армении святых небесах, о беспокойстве родителей: что будет, если они вдруг хотя бы на листе бумаги напишут слово «война». Юра отмечает, что говорить с ними было легко, сложно было убедить их родителей. Взрослые часто отказывались, может, боялись, может, не хотели говорить с детьми о войне и наболевших для них вопросах.

Как и его собеседники, Юра говорит об Армении с улыбкой, хотя на улицах проходят акции протеста, которых в своей стране он никогда не видел, а на границе периодически звучат выстрелы.

«То, что это послевоенная Армения, чувствуется, конечно, я с тех пор здесь не был. Но мне кажется, что это никак не сказывается на отношении к нам. Я вижу то, что сейчас не самый легкий момент в Армении, и люди выходят на улицы, и кто-то очень сильно против этого, а кто-то это поддерживает, и очень много разных мнений, в общем-то видно, что сейчас такой активный момент в обществе. Но я себя чувствую спокойно. Это в любом случае не сравнится с тем, что было в Москве», - отметил художник-аниматор.

В ближайшее время возвращение «вряд ли возможно»

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли возвращение в Россию, Юра ответил: «Ну, я надеюсь, что в каком-то будущем это произойдет, но в ближайшее время вряд ли это возможно. Я имею в виду, наверное, это вопрос многих лет».

Юра оставил позади многолетнюю работу, часть его творческой группы «Цех анимации» находится в Москве, другая часть переехала в Армению и Грузию. Эта команда, существующая уже 12 лет, сейчас работает удаленно. Есть незаконченные работы, они работают над фильмом, который профинансировало Министерство культуры России. Только вот Юра сомневается, возможно ли будет теперь его где-нибудь показать.

«В общем вот этот фильм, осталось совсем чуть-чуть. Как бы абсурдный детектив на самом деле. В итоге этот фильм немножечко о том, что сейчас происходит тоже», - отметил он.

Пластилин, бумага, дерево...из всего может получиться кукла. Он не отказался от технологий 21-го века, но созданное руками - это другое.

«Это мои старые куклы. Я взял их на всякий случай для образовательных целей, чтобы если что, можно было на них что-то показать. Когда я собирался, в какой-то момент просто подумал, что мне стоит их взять с собой. Мы диджитал тоже используем, но мне, конечно, интереснее рукотворная техника. Мне не нравится подолгу сидеть за компьютером, мне больше нравится взаимодействовать с реальностью», - рассказал наш собеседник.

А возможности много работать в армянской действительности у него пока нет. Есть проблема с документами, пока нет постоянного жилья, детей еще нужно устроить в школу.

«Много житейских вопросов. Могу сказать, что большую часть моего времени занимает именно это. Если бы я был одинокий свободный художник, который приехал пожить там, пожить сям, это была бы совсем другая картина. Но у меня есть семья, у меня есть коллеги. То есть, переехать с большой группой людей гораздо сложнее, чем быть самому по себе. Сейчас кто-то должен быть моторчиком этого процесса. И вот я пытаюсь как-то здесь подыскивать возможности, и это забирает очень много сил и времени. Поэтому я не могу рассказывать про то, какие у меня есть новые идеи, новые красивые проекты, я пока просто занимаюсь житейскими, бытовыми вопросами», - подчеркнул Юра.

Тем не менее, он не жалеет о своем решении покинуть сегодняшнюю Россию. Хотя армянский рынок мал и возможности развития туманны, но он уверен, что правильно использовал возможность альтернативы.

«То есть, выбирая между возможностью переехать куда-нибудь в более благополучную страну и за неплохие деньги начать уборщиком на анимационной студии или сделать здесь свою собственную студию, которая может принести пользу и нам, и местной культуре. Я думаю, что этот вариант мне нравится больше», - сказал собеседник Радио Азатутюн.

Дом с красивым садом - это временное жилье. Они уже отведали вкусную вишню и черешню, не знают, поспеет ли груша до того, как они найдут новую квартиру и место работы.

«В принципе здесь можно жить прекрасно, по-моему. Мне кажется, мы можем что-то хорошее сделать в этом месте», - считает Юра.