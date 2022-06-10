Оппозиционеры отмечают, что им нужна новая тактика, они думают об изменении некоторых шагов

Сторонники оппозиции, уже больше месяца проводящей уличные акции протеста с требованием отставки премьер-министр Никола Пашиняна, сегодня с площади Франции в Ереване двинулись к проспекту Баграмяна, 26, где в тот момент началось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Полиция, однако, не допустила протестующих к резиденции президента.

Оппозиционеры, желавшие, чтобы их голос был услышан прибывшими в Ереван делегациями государств-членов ОДКБ, остановились на пересечении проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна, не предприняв никаких попыток продвинуться вперед. Полиция перекрыла проспект по всей протяженности.

«В вашем присутствии, вашим призывом, вашими заявлениями, нашим скандированием мы в очередной раз скажем всем, что то, что обещает Никол, не имеет никакой легитимности», - заявил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян.

А Тигран Абраамян из оппозиционной фракции «Честь имею» заявил, что до сих пор неизвестно, обратились ли власти Армении надлежащим образом в ОДКБ, когда азербайджанские вооруженные силы в мае прошлого года вторглись на суверенную территорию Армении, обсуждалось ли это обращение в различных звеньях ОДКБ. Депутат также коснулся различия в позициях государств-членов организации в некоторых ситуациях.

«После 44-дневной войны некоторые государства-члены ОДКБ высказали позиции, которые, естественно, никак не укладываются в рамки позиций союзных государств», - сказал он.

Абраамян сказал, что подобные инциденты и заявления, противоречащие интересам Армении, не должны иметь место в каком-либо формате ОДКБ. Депутат от оппозиции настаивает на том, что эти вопросы должны обсуждаться в рамках военного блока.

В стране есть политический кризис. Оппозиция ответила на заявление главы МИД

«В Армении нет политического кризиса, могу привести два аргумента или доказательства сказанного мною. Во-первых, прошлым летом состоялись досрочные парламентские выборы», - вчера заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Отвечая на это заявление Мирзояна, представители оппозиции, требующей отставки премьер-министра, вновь заявили, что в стране есть политический кризис.

«Какой смысл привозить в Ереван полицейских из разных регионов, если политического кризиса нет, какой смысл закрывать станцию метро?» - сказал Гегам Манукян.

«Они могли сказать, что кризиса нет, и у них есть мандат от народа, вся проблема в том, что в прошлом году в эти дни они говорили нашему народу совсем другое. Они в рамках своей предвыборной программы четко говорили о самоопределении Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], говорили в своих заявлениях о деоккупации, а сегодня, уже после переизбрания, говорят о снижении планки [в вопросе статуса Нагорного Карабаха] и новых уступках», - сказал вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

Сагателян вновь заявил, что движение не угасает и не угаснет, они не отступят. Депутат оценил акции оппозиции как эффективные, но в то же время заметил, что им нужна новая тактика. Оппозиция думает об изменении некоторых шагов и действий. Каких именно - скобки пока не раскрываются.

Вчера представители оппозиции встретились с находящейся в Армении заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд. Депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян сказал, что встреча была закрытой, содержание оглашению не подлежит.

«Вопросы очень обширные: позорные явления, имеющие место в судебной системе, полиции, действия полиции, та нетерпимая атмосфера в законодательном вопросе в парламенте, которую создала правящая партия за последние 8-9 месяцев в ходе парламентской деятельности, для инициатив оппозиции постоянно зажжен красный свет», - подчеркнул Гегам Манукян.

На вопрос Радио Азатутюн, как заместитель помощника госсекретаря США отреагировала на поднятые оппозицией вопросы, особенно относительно действий полиции, Манукян ответил, что американский дипломат тщательно зафиксировала представленные ими проблемы.

Оппозиция сегодня не планирует проводить митинг.