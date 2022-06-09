Глава Минздрава обратилась в Национальное собрание в связи с инцидентом с участием депутатов от оппозиции

Министр здравоохранения Ананит Аванесян обратилась в Национальное собрание в связи с инцидентом, произошедшим вчера в министерстве, когда три депутата оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею», минуя пропускной пост полиции, вошли в ее кабинет, чтобы провести там акцию.

Министр здравоохранения сегодня назвала поступок депутатов хулиганским и заявила, что депутатский мандат еще не означает, что они имеют право так себя вести.

«Я считаю, конечно, что в Национальном собрании должна быть создана соответствующая комиссия по этике, которая, детально рассмотрит это поведение, рассмотрит то обстоятельство, что эти люди вообще ведут себя не так, как подобает депутатам, а также конкретный случай, и будет дана строгая оценка», - сказала Аванесян.

Ворвавшиеся в кабинет министра депутаты принесли с собой наделавшие много шума в прошлом году фотографии – кадры из морга, где останки погибших в 44-дневной войне хранились в ненадлежащих условиях, разложенные в мешках на полу. Один из депутатов, Кристине Варданян, после акции сделала запись, напомнив, что после этого случая Аванесян так и не подала в отставку, а также выдвинув другие обвинения в адрес министра.

Сама министр, назвав действия депутатов вульгарными, заявила, что они вполне могли, договорившись заранее, встретиться с ней без вчерашнего спектакля.

«Национальное собрание открыто, по итогам выборов 2021 года были избраны депутаты, и они обязаны приходить на свое рабочее место, а также у них есть все возможности, площадки для встречи с министрами», - отметила она.