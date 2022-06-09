По мнению 44% жителей Армении, страна движется в неверном направлении - опрос

Только 17% жителей Армении считают, что внутренняя политика страны находится на правильном пути, между тем, 44% - уверены, что страна движется в неправильном направлении. Это был один из вопросов исследования «Кавказский барометр» 2021 года.

Директор Кавказского исследовательского ресурсного центра по линии исследований Лилит Эзекян отмечает, что через год после «бархатной революции», в 2019 году, 67% опрошенных считали, что страна идет по правильному пути. Фактически, спустя четыре года этот показатель уменьшился в 4 раза.

«Эти 17% постепенно приближаются к показателю в годы, предшествующие 2019 году», - сказала Езекян.

Тем не менее, то же исследование показывает также, что большинство опрошенных продолжают жить по принципу «надежда умирает последней»: 78% уверены, что в Армении все будет хорошо.

«В отличие от 2017 года, когда так думали только 47%, сегодня несмотря на послевоенную ситуацию, люди настроены более оптимистично. Здесь на самом деле есть взаимоисключающие цифры, которые нуждаются в дополнительном анализе», - сказала Езекян.

В исследовании есть примечательный раздел, посвященный четырем руководителям Армении после обретения независимости, их достижениям и провалам.

Достижения и провалы

По мнению большинства респондентов, главное достижение правительства президента Левона Тер-Петросяна – это победа в Первой Карабахской войне, провал – энергетический кризис и нехватка товаров потребления, одним словом, темные и холодные годы.

Главным успехом правительства президента Роберта Кочаряна стал экономический рост, самым большим провалом - теракт в парламенте 27 октября 1999 года.

По мнению 54% опрошенных, у правительства президента Сержа Саргсяна достижений не было, лишь 5% отметили политическую стабильность. В качестве провала были названы апрельская война и территориальные потери в Карабахе.

Основными достижениями правительства премьер-министра Никола Пашиняна опрошенные посчитали снижение уровня коррупции и вселение надежды на демократическое развитие Армении. 54% респондентов назвали главным провалом правления Пашиняна поражение во Второй Карабахской войне.

Доверие к России продолжает снижаться

Доверие к России из года в год продолжает снижаться: с 83% в 2013 году оно снизилось до 35%. В то же время 67% респондентов считают, что распад Советского Союза стал плохим событием для Армении.

«Люди считают, что в СССР они жили в лучших экономических условиях. И если посмотреть на людей, которые считают, что распад СССР – это позитивное событие, то эта группа людей считает независимость Армении большим достижением», - сказала Эзекян.

Самая главная проблема - отсутствие мира

Какова самая главная проблема Армении на данный момент? Если в 2012-м и 2019 годах отмечалась безработица, то в 2021 году – отсутствие мира в стране.

39% жителей Армении считают, что целью в карабахском вопросе должно быть возвращение утраченных территорий. По мнению около 30%, прежняя территория НКАО должна быть восстановлена, а 25% считают, что необходимо сохранить нынешний статус-кво.

Исследование содержит несколько десятков вопросов, целью которых является изучение общественного мнения о социальных, политических и экономических процессах в регионе.