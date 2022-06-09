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Армения

Сторонники оппозиции собрались перед зданием МИД, «у них есть четкий мессидж Лаврову»

Ишхан Сагателян

Вчера в Армению прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В здании МИД сегодня должна была состояться его встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Сторонники оппозиции сегодня шествием прошли от площади Франции к зданию МИД Армении.

Вчера в Армению прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В здании МИД сегодня должна была состояться его встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян возле здания МИД заявил, что у них есть четкий мессидж Лаврову.

«Скоро к зданию прибудет Лавров. Во-первых, мы говорим: «Добро пожаловать в нашу страну», но мы находимся здесь, чтобы очень четко донести наш мессидж о том, что вы ведете переговоры с людьми, которые представляют власть Армении, они не имеют никакого отношения к воле и позиции армянского народа. Любая достигнутая с ними договоренность будет недействительной, потому что у них нет мандата от народа на то, чтобы вести страну к новым уступкам», - заявил Сагателян.

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