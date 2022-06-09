«Риск новой войны однозначно существует» - директор кавказской программы Conciliation Resources

Существует большой риск того, что нынешний достаточно динамичный, но очень хрупкий процесс может перерасти в насилие, заявил в интервью программе «Интервью с Карленом Асланяном» на Азатутюн ТВ директор кавказской программы Conciliation Resources Лоуренс Броерс, отвечая на вопрос, видит ли он опасность новой войны.

В контексте этого конкретного конфликта сила всегда рассматривалась как средство достижения политических целей, отметил Броерс.

Подчеркнув, что Азербайджан продолжает наращивать оборонный бюджет и вкладывать инвестиции в новые виды вооружения, эксперт подчеркнул, что риск насилия однозначно существует.

«После мая 2021 года мы увидели стратегию принуждения, которую проводил Азербайджан, оказывая давление на Армению, чтобы она согласилась на его условия. Но это не новость. Сила всегда применялась в попытках выбить согласие у противоположной стороны. До 2020 года оккупация районов Азербайджана и их возможное возвращение использовались как средство добиться уступок от Азербайджана. Так что, думаю, к сожалению, в контексте этого конкретного конфликта сила всегда рассматривалась как средство достижения политических целей. И, к сожалению, в более глобальном мире именно в этом направлении движется мировая политика. Поэтому я думаю, что существует большой риск того, что нынешний довольно динамичный, но очень хрупкий процесс может также перерасти в насилие. Конечно, риск однозначно существует», - сказал директор кавказской программы Conciliation Resources.