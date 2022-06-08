Лавров и Чавушоглу обсудили формат «3+3»

«Мы обсудили сотрудничество в формате «3+3», а также процессы нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. Мы благодарны России за поддержку в этом вопросе», — сказал Чавушоглу.

На пресс-конференции, на которой в основном обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в Украине, глава МИД России также сообщил, что следующая встреча в формате «3+3» с участием трех стран Южного Кавказа и трех соседних с ними стран состоится в ближайшее время, но не уточнил, где именно.

«Первую встречу мы провели в Москве, наши грузинские коллеги не смогли принять участие, но мы подчеркиваем, что всегда будем рады видеть их там. Следующая встреча готовится в самое ближайшее время», - отметил Сергей Лавров.

После визита в Анкару сегодня Сергей Лавров прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ереван, где встретится со своим армянским коллегой, а также с премьер-министром и президентом Армении.