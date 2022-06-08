Драм продолжает укрепляться по отношению к доллару

Центральный банк Армении пока воздерживается от комментариев по поводу причин резкого укрепления национальной валюты, обещая обратиться к этому вопросу на следующей неделе. Эксперты поясняют, что укрепление драма напрямую связано с укреплением российской валюты.

В первые недели после вторжения России в Украину и введения западных санкций против Москвы в конце февраля рубль резко обесценился, и в то время армянских драм также терял на курсе по отношению к доллару и другим твердым валютам. Но затем российская валюта отыграла падение и уже в мае укрепилась примерно на 15% по отношению к доллару.

Как считает экономист Нарек Карапетян, колебания курса валюты основного торгового партнера Армении имеют соответствующее влияние на драм, и в данном случае курс драма укрепляется.

«Конечно, эти сигналы не передаются один к одному, и укрепление рубля на одну единицу может вызвать укрепление драма на 0,1 или 0,3% единицы», - отметил экономист.

Как подчеркнул Карапетян, в этом состоит основная причина укрепления драма, а более фундаментальных оснований для дальнейшего укрепления армянской валюты на данный момент нет. «То есть, невозможно сказать, как долго будет продолжаться эта тенденция», - отметил он.

«Мы не знаем, какие тенденции будут иметь место в будущем, какие будут волны, это достаточно непредсказуемый процесс. В настоящее время драм в основном укрепляется на факторе ожидания. По крайней мере, данные показывают это, и я думаю, что это сгладиться в течение определенного периода времени», - отметил экономист.

Более дешевый доллар по отношению к драму может положительно сказаться на существующих сегодня высоких темпах инфляции в Армении. Так, товары, купленные за границей, обходятся дешевле. По мнению экономиста, если тенденция сохранится, темпы роста цен в ближайшее время снизятся. «Это очень ощутимое событие, которое, безусловно, повлияет на цены», - отметил Нарек Карепетян.

Отметим, что по данным на апрель, 12-месячная инфляция в Армении составила 8,4%.