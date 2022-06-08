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Экономика

Драм продолжает укрепляться по отношению к доллару

Статуя, символизирующая армянский драм, у здания Центрального банка Армении в Ереване.

Драм продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару. Если две недели назад армянские банки покупали один доллар за 447 драмов, то сегодня курс опустился ниже 425 драмов за один доллар.

Центральный банк Армении пока воздерживается от комментариев по поводу причин резкого укрепления национальной валюты, обещая обратиться к этому вопросу на следующей неделе. Эксперты поясняют, что укрепление драма напрямую связано с укреплением российской валюты.

В первые недели после вторжения России в Украину и введения западных санкций против Москвы в конце февраля рубль резко обесценился, и в то время армянских драм также терял на курсе по отношению к доллару и другим твердым валютам. Но затем российская валюта отыграла падение и уже в мае укрепилась примерно на 15% по отношению к доллару.

Как считает экономист Нарек Карапетян, колебания курса валюты основного торгового партнера Армении имеют соответствующее влияние на драм, и в данном случае курс драма укрепляется.

«Конечно, эти сигналы не передаются один к одному, и укрепление рубля на одну единицу может вызвать укрепление драма на 0,1 или 0,3% единицы», - отметил экономист.

Как подчеркнул Карапетян, в этом состоит основная причина укрепления драма, а более фундаментальных оснований для дальнейшего укрепления армянской валюты на данный момент нет. «То есть, невозможно сказать, как долго будет продолжаться эта тенденция», - отметил он.

«Мы не знаем, какие тенденции будут иметь место в будущем, какие будут волны, это достаточно непредсказуемый процесс. В настоящее время драм в основном укрепляется на факторе ожидания. По крайней мере, данные показывают это, и я думаю, что это сгладиться в течение определенного периода времени», - отметил экономист.

Более дешевый доллар по отношению к драму может положительно сказаться на существующих сегодня высоких темпах инфляции в Армении. Так, товары, купленные за границей, обходятся дешевле. По мнению экономиста, если тенденция сохранится, темпы роста цен в ближайшее время снизятся. «Это очень ощутимое событие, которое, безусловно, повлияет на цены», - отметил Нарек Карепетян.

Отметим, что по данным на апрель, 12-месячная инфляция в Армении составила 8,4%.

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