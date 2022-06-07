Нургалиев: Нерешенный карабахский конфликт был выгоден Западу

Нерешенный карабахский конфликт был выгоден Западу, накануне в интервью газете «Российская газета» такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

«Этот конфликт назревал давно, еще с советских времен. И он очень устраивал Вашингтон, как повод для создания напряженности», - утверждает российский чиновник, с 2004-го по 2012 гг. занимавший должность министра внутренних дел страны.

По его словам, Запад не приложил никаких усилий для урегулирования карабахского конфликта.

«Урегулировать проблемы в этом регионе Запад не собирался. Он был заинтересован в тлеющих и время от времени вспыхивающих конфликтах, наносящих урон стабильной жизни соседних государств», - в беседе с российской газетой отметил Нургалиев, еще раз напомнив, кто прекратил 44-дневную войну, вспыхнувшую осенью 2020 года.

«Никто, кроме России, не взялся за мирное урегулирование этой проблемы. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, по линии соприкосновения разместились российские миротворцы, - напомнил заместитель секретаря Совета безопасности России, особо подчеркнув: - Тем самым после успешного посредничества в прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Москва усилила свое миротворческое присутствие на Южном Кавказе. Сегодня Россия предпринимает активные усилия по созданию условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном».

Интервью Нургалиева «Российской газете» полно обвинений в адрес Запада. Российский чиновник даже заявил, что одной из программ Запада является уничтожение межгосударственных структур, действующих на постсоветском пространстве.

«Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона», - отметил Нургалиев.

В интервью официальной российской газете высокопоставленный силовик не обошел и гуманитарные проблемы на постсоветском пространстве, заявив, что одной из целей Москвы является создание единых учебников по истории Великой Отечественной воны для всех государств-членов СНГ.

«В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом», - заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ.