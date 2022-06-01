Foreign policy: Баку может извлечь большую выгоду из энергетического кризиса в Европе, что вызывает беспокойство в Нагорном Карабахе

Азербайджан может извлечь большую выгоду из энергетического кризиса в Европе, пишет американское издание Foreign Policy, отмечая, что это вызывает беспокойство в Нагорном Карабахе.

Корреспондент авторитетного издания побывал в Степанакерте, узнал, как Баку несколько месяцев назад прекратил подачу газа в Карабах и усилил давление на проживающих там армян.

Баку, похоже, хочет раз и навсегда решить вопрос спорной территории, распространяя страхи, что в случае новых боев у армянской стороны могут быть новые территориальные потери и она будет вынуждена эвакуировать мирных жителей в Армению, отмечает автор статьи, добавляя, что это происходит в то время, когда Европа рассматривает возможность наложения эмбарго на российские энергоносители в ответ на развязанную в Украине войну.

На фоне заявлений в Брюсселе о диверсификации газовой сферы Азербайджан периодически похваляется огромными каспийскими газовыми месторождениями, связанными с Италией и Грецией трубопроводом «Южный газовый коридор», констатирует Foreign Policy, отмечая, что стороны перешли от слов к делу.

«В прошлом месяце заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов встретился в Брюсселе с директором по энергетической политике ЕС Кристиной Лобилло Борреро. По завершении встречи Еврокомиссия заявила, что обсуждались нынешнее сотрудничество, а также будущие планы по увеличению экспорта азербайджанского газа в Евросоюз», - пишет издание.

Отмечая, что в 2000-2014 годах Азербайджан стал одной из самых быстрорастущих экономик мира за счет доходов от газа и нефти, Foreign Policy пишет, что Баку также может извлечь огромную выгоду из этого сотрудничества с ЕС. В частности, один из исследовательских центров в Финляндии недавно подсчитал, что за последние несколько месяцев после начала войны против Украины Москва получила за газ, поставляемый в Европу, около 25 миллиардов долларов. И такая сумма теперь может быть отдана другим странам, которые удовлетворят спрос на газ.

«У нас есть опасение, что Европа углубляет свою зависимость от Азербайджана» - госминистр Карабаха

Хотя Баку, по мнению экономистов, не может достичь экспортируемых Россией объемов газа, однако ясно показывает, что намерен расширить свои возможности и играть как можно большую роль на этом заманчивом рынке. Foreign policy напоминает, что в Брюсселе, ведущем переговоры с чиновниками Азербайджана по этому вопросу, всего два месяца назад Европарламент принял специальную резолюцию, в которой решительно осудил проводимую Баку политику стирания или отрицания армянского культурного наследия в Карабахе и на прилегающих территориях.

«Этот документ, принятый 635 голосами «за», 2 – «против», в то же время обвинил власти Азербайджана в ненависти к армянам, героизации насилия и предъявлении территориальных претензий к Республике Армения», - пишет Foreign Policy, добавляя, что эти обвинения, однако, на некоторое время были отодвинуты в сторону во время встреч на высшем уровне по вопросам энергетики на этой неделе, что усилило обеспокоенность в Карабахе.

«У нас есть опасение, что Европа углубляет свою зависимость от диктаторского Азербайджана, который совершает преступления против человечности, - заявил авторитетному изданию госминистр Карабаха Артак Бегларян, добавив: - Не предпринимая шаги против Баку, международное сообщество закрывает глаза на продолжающиеся грубые нарушения прав человека и закона гуманизма, только бы не иметь собственных проблем с поставками газа и нефти».

«Если демократия и права человека, а также региональная стабильность важны для Запада, то в газовых переговорах с Азербайджаном должны быть поставлены условия», - подчеркнул карабахский чиновник, признав, что сейчас, когда европейские страны подвергаются подобному давлению, это, возможно, маловероятно, однако, по меньшей мерей, «нужны хотя бы международные гарантии для предотвращения новой агрессии и преступлений».

А пока, как отмечает Foreign Policy, экспорт энергоносителей позволяет Азербайджану «финансировать свои стремления стать крупной региональной державой». «Спустя год после оккупации территорий Нагорного Карабаха Баку продолжает предоставлять армии серьезные средства. В 2022 году на оборону и национальную безопасность будет выделено 2,6 миллиарда долларов, что составляет более 5% ВВП Азербайджана - пятый по величине показатель в мире», - отмечает издание.

«Расходы соответствуют все более и более ужесточающейся риторике Азербайджана о необходимости решения пограничных вопросов с Арменией и ликвидации «террористов-сепаратистов» в Степанакерте», - замечает американское издание, заключая, что Кремль уже показал, что хочет и готов использовать энергоносители как оружие, однако очевидно, что он может оказаться не единственным в этом вопросе.

Европа продолжала покупать газ у России после аннексии Крыма, напоминает Foreign Policy, заключая: «Украина может подтвердить, что мир может игнорировать территориальные притязания и нарушения прав человека ради дешевого топлива. И сейчас многие в Карабахе опасаются повторения той же самой ошибки».