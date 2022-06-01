Минобороны Армении опровергает информацию о продвижении азербайджанцев у села Неркин Ханд, жители села нового продвижения не заметили

Министерство обороны Армении опровергает распространенную в СМИ и социальных сетях информацию о том, что азербайджанские подразделения вновь продвинулись в горной местности у села Неркин Ханд Сюникской области Армении.

«Размещение азербайджанских подразделений на указанном участке границы зафиксировано после 9 ноября 2020 года, в послевоенный период. При этом сразу после фиксирования факта дислокации ВС РА предприняли необходимые шаги для того, чтобы взять под контроль азербайджанские позиции, в результате чего продвижение азербайджанских военнослужащих на указанной территории полностью контролируется, и любая попытка продвижения приведет к ответным действиям», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство в то же время призывает воздерживаться от распространения недостоверной информации, наносящей ущерб репутации армии и вызывающей необоснованную напряженность среди населения».

Однако в феврале этого года, когда жители Неркин Ханда увидели на территории села пять азербайджанских палаток и сигнализировали об этом, Минобороны в лице замминистра опровергло эту информацию, подчеркнув, что азербайджанские вооруженные силы не входили на суверенную территорию Армении, Позже в ведомстве объяснили, что территория год назад стала азербайджанской, просто из-за погодных условий азербайджанские солдаты ушли, а затем вернулись.

Сегодня мы поговорили с несколькими жителями Неркин Ханда. Норик Даниелян сказал, что с февраля они не заметили никаких новых продвижений. «Они ничего не сделали, не подошли ближе, стоят на той же позиции, ничего не изменилось, просто посты стоят близко друг к другу, поэтому и погиб солдат», – сказал Даниелян.

Пять дней назад в результате выстрела с азербайджанской стороны на участке Неркин Ханда погиб армянский военнослужащий-срочник Давид Варданян.

«С соседнего поста, прямо сверху они выстрелили по ребятам на нашем недавно размещенном посту», - рассказал житель села Норик Даниелян.

На этом же участке границы около месяца назад был захвачен в плен военнослужащий срочной службы Эдуард Мартиросов, который несколько дней назад был возвращен армянской стороне.

Армянская и азербайджанская позиции стоят близко друг к другу, стороны также пытаются проводить инженерные работы, в результате возникают трагические инциденты. Житель села Неркин Ханд Радик Багдасарян предположил, что в основе слухов о новом вторжении азербайджанцев в направлении села может быть ведущееся азербайджанцами строительство. «Видна дорога, так как лес вырублен, нам уже стало видно», - пояснил он.

Багдасарян подчеркнул, что азербайджанцы проводят строительство рядом со своей позицией, эта позиция находится в 60-70 метрах от полей Неркин Ханда.