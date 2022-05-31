Пашинян считает нынешнюю экономическую ситуацию оптимистичной

Свои слова он обосновал следующими цифрами: за первые четыре месяца текущего года индекс экономической активности вырос на 9,4%, за первые пять месяцев было собрано на 141 млрд драмов больше налогов и сборов, чем за аналогичный период прошлого года, установлен новый рекорд по числу зарегистрированных рабочих мест.

«В апреле у нас был абсолютный рекорд по числу зарегистрированных рабочих мест. Здесь мы учитываем те рабочие места, за которые была выплачена зарплата и был рассчитан и уплачен подоходный налог. В соответствии с этим число рабочих мест в апреле составило 664 736, что на 123 308 больше, чем в 2018 году», - сказал он.

В этом году правительство ожидает экономический рост на уровне 7%, Всемирный банк - 1,2%

Оптимистичные оценки Пашиняна касательно экономики Армении звучат на фоне ожидаемого замедления или даже снижения экономического роста в странах Восточной Европы и постсоветского пространства из-за войны в Украине. Согласно последнему докладу Всемирного банка, опубликованному в апреле, например, в трех из пяти стран-членов ЕАЭС - России, Беларуси и Кыргызстане - на этот год прогнозируется спад. В России, являющейся крупнейшим торговым партнером Армении, экономический спад составит 11,2%.

Всемирный банк ожидает в этом году в Армении рост всего на 1,2%. Несмотря на это, премьер-министр продолжает говорить о намерении обеспечить 7-процентный экономический рост в 2022 году. В принятой в прошлом году программе правительства на 2021-2026 гг. также предусмотрено обеспечить ежегодный экономический рост на уровне не менее 7%.

«Конечно, я не хотел бы, чтобы наши экономические прогнозы были преувеличены, потому что мы все же видим, что глобальная экономическая ситуация очень напряженная, в связи с чем делаются только пессимистичные прогнозы. Армения, конечно, не отрезана от мира, более того, Армения не может быть отрезана от мира. Но, тем не менее, мои поручения и мой настрой таковы, что мы должны сосредоточиться на исполнении нашего бюджета, особенно на выполнении капитальных расходов, чтобы иметь возможность обеспечить 7-процентный показатель экономического роста», - подчеркнул Никол Пашинян.