От итогов армяно-азербайджанских переговоров зависит долгосрочный мир в регионе - Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на успешное продолжение мирных переговоров между Ереваном и Баку. Об этом она сказала вчера на совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатряном в Тбилиси.

«Будущее нашего региона тесно связано с мирной средой. Надеемся, что переговоры между Арменией и Азербайджаном успешно продолжатся. Приветствуем вовлеченность Евросоюза в этот процесс. Знаем, что от итогов этих переговоров зависит установление долгосрочного мира в этом регионе, а от установления мира зависит экономическое развитие», – сказала грузинский лидер.

Зурабишвили также считает, что мирное сожительство армян и азербайджанцев в Грузии – позитивный пример для всего Кавказа.

Ваагн Хачатрян сказал, что Армения придает большое значение развитию отношений с соседней Грузией.

«Сегодня у нас с госпожой Зурабишвили состоялась очень насыщенная дискуссия, которая включает в себя самые разные направления двустороннего сотрудничества – транспорт, связь, коммуникации, информационные технологии, гуманитарные вопросы и т. д. В частности, мы обсудили вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, направленными на обеспечение необходимого участия в международных транспортно-коммуникационных проектах, таких как международные транспортные коридоры Персидский залив-Черное море. Мы подтвердили нашу приверженность сохранению высокого уровня существующих многоплановых отношений, дальнейшему обогащению повестки дня сотрудничества», - согласно официальному сообщению пресс-службы аппарата президента Армении, заявил Хачатрян.

«Мы говорили об углублении сотрудничества в сфере высоких технологий, что будет очень важно для наших стран и позволит добиться успеха в регионе. Также необходимо, чтобы каждый делился своим опытом с соседним государством. Думаю, что разные пути, избранные нами, дадут нам возможность углубить наши отношения», - как сообщает «Грузия Online», сказал президент Армении.

«В ходе встречи с госпожой Зурабишвили, помимо двусторонней повестки дня, мы также затронули вопросы безопасности, политического и регионального значения. Хочу подчеркнуть, что существующее взаимопонимание по таким вопросам обусловлено осознанием нерушимой армяно-грузинской дружбы», - согласно официальному сообщению, сказал президент РА.

Президент Армении 30 мая отбыл с двухдневным официальным визитом в Грузию. Это первый официальный зарубежный визит Хачатряна после его избрания на пост президента Армении. Заранее было объявлено, что запланированы его встречи с президентом Грузии, премьер-министром, спикером парламента и представителями армянской общины.