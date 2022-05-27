Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

На заседании Высшего Евразийского экономического совета утверждены меры, направленные на минимизацию последствий санкций

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил, что пять государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе России приняли около 30 неотложных антикризисных мер, направленных на минимизацию последствий санкций, повышение устойчивости экономик и помощь предпринимателям и гражданам государств.

По словам Путина, пять государств-членов ЕАЭС - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия – до сих пор за счет собственного производства полностью покрывают основные внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.

На заседании глав государств, прошедшем в формате видеоконференции, вопрос западных санкций поднял также президент Беларуси, предупредив членов союза, что последствия санкций в той или иной степени затронут всех, поскольку «Россия и Беларусь являются вашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами».

«Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов», - заявил Лукашенко.

Премьер-министр Армении коснулся санкций косвенно, назвав их вызовов в мировой экономике, которые за последние месяцы приобрели небывалый масштаб и глубину, отметив важность выработки механизмов, позволяющих минимизировать их риски.

Никол Пашинян подчеркнул заинтересованность Армении в скорейшем заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG