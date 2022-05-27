На заседании Высшего Евразийского экономического совета утверждены меры, направленные на минимизацию последствий санкций

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил, что пять государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе России приняли около 30 неотложных антикризисных мер, направленных на минимизацию последствий санкций, повышение устойчивости экономик и помощь предпринимателям и гражданам государств.

По словам Путина, пять государств-членов ЕАЭС - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия – до сих пор за счет собственного производства полностью покрывают основные внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.

На заседании глав государств, прошедшем в формате видеоконференции, вопрос западных санкций поднял также президент Беларуси, предупредив членов союза, что последствия санкций в той или иной степени затронут всех, поскольку «Россия и Беларусь являются вашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами».

«Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов», - заявил Лукашенко.

Премьер-министр Армении коснулся санкций косвенно, назвав их вызовов в мировой экономике, которые за последние месяцы приобрели небывалый масштаб и глубину, отметив важность выработки механизмов, позволяющих минимизировать их риски.

Никол Пашинян подчеркнул заинтересованность Армении в скорейшем заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.