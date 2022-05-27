Граждане перекрыли автомагистрали Ереван-Севан и Ванадзор-Спитак

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Гегам Манукян отметил, что процесс координируется из одного центра, но очень часто граждане действуют по собственной инициативе.

«Недавно я узнал, что в Гюмри либо запланировали, либо уже провели [акцию протеста]. Это естественный процесс, потому что с самого начала в общей идеологии движения «Сопротивление» заложено то, что граждане должны выражать свою гражданскую, политическую позицию по собственной инициативе», - сказал Манукян.

Хотя вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян вчера заявил, что сегодня акции неповиновения продолжатся, в том числе и в регионах, однако в столице сегодня не было акций протеста и перекрытых улиц. Сагателян также сообщил, что сегодня на площади Франции в Ереване митинг не запланирован.

Оппозиция, с 1 мая с четырех сторон блокирующая площадь Франции, в предыдущие недели проводила митинги и шествия почти каждый день.

Завтра, в День Первой республики, оппозиция проведет митинг. Перед митингом ожидается автопробег из Сардарапата к площади Франции.



«Формула ясна, дорогие соотечественники, сохраняем темп, усиливаем давление», - заявил Сагателян.

По словам Гегама Манукяна, начатая ими борьба будет продолжена, она не прекратится. «Акции неповиновения составляют одну пятую, одну десятую или одну вторую этой борьбы. Мы будем продолжать борьбу, она не должна прекращаться ни на мгновение, потому что это убежденность моя и моей семьи, многих моих друзей: каждый день, каждая секунда пребывания этой власти ухудшает наше положение», - сказал оппозиционер.

Оппозиция уже около месяца проводит акции неповиновения, шествия и митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, утверждая, что действующая власть намерена признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Правящая партия отвергает эти обвинения, а также заявляет, что вопрос отставки премьер-министра не обсуждается.