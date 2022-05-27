Волков представил Папикяну ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, генерал-майор Андрей Волков представил министру обороны Армении ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе и текущие развития.

Собеседники высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также деятельность миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе и ее эффективность, говорится в сообщении.

На встрече также были обсуждены вопросы региональной безопасности.