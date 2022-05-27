Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Волков представил Папикяну ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе

На встрече командующего миротворческими силами Российской Федерации в Нагорном Карабахе, генерал-майора Андрея Волкова с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Ереван. 27 мая 2022г.

27 мая министр обороны Армении Сурен Папикян принял командующего миротворческими силами Российской Федерации в Нагорном Карабахе, генерал-майора Андрея Волкова.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, генерал-майор Андрей Волков представил министру обороны Армении ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе и текущие развития.

Собеседники высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также деятельность миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе и ее эффективность, говорится в сообщении.

На встрече также были обсуждены вопросы региональной безопасности.

Back to top
XS
SM
MD
LG