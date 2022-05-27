Директор обсерватории считает преждевременным воодушевление по поводу «армянского спутника»

«Очень важно понять, будут ли данные этого спутника полностью доступны», — заявил он в беседе с Радио Азатутюн.

«С одной стороны, говорят, что это армянский спутник, но чтобы называть его армянским, я хотел бы сначала узнать, есть ли у нас доступ ко всем данным управления. Скорее всего, нет. Другими словами, это преждевременное заявление… Наверное, я, конечно, не буду пока что-либо утверждать, не будем забегать вперед, но это не может произойти так внезапно, не может вот так вот сразу выяснится, что у Армении есть спутник», — отметил Микаелян.

Напомним, что общественности новость о запуске в космос первого армянского спутника накануне на заседании правительства сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Между тем, по словам директора обсерватории, занимающейся космическими явлениями, он также узнал данную новость из выступления премьера.

Пашинян, в частности, сообщил, что спутник был запущен с космической станции на мысе Канаверал космическим кораблем SpaceX в сотрудничестве с армянским государственным ЗАО «Гео Космос» и испанской компанией Satlantis.

Как отметил Микаелян, важно понять, кто заплатил за спутник, чтобы было ясно, кому принадлежит спутник и его данные. А данные, по словам ученого, очень важны: в мире уже давно многое отслеживается из космоса – от движения облаков до движения бронетехники.

«Если бы у нас во время войны была такая разведка, то ситуация была бы для нас гораздо более благоприятной. Если бы мы ежедневно, ежечасно следили за передвижением, скажем, войск или бронетехники противника, то ясное дело, мы имели бы лучшее представление о том, что происходит», — отметил директор Бюраканской обсерватории.

Помимо оборонной сферы, метеорологии, картографии, сельского хозяйства, по словам Микаеляна, наблюдение за страной из космоса необходимо и во многих других сферах. «Например, когда у России не получается бороться с сибирскими пожарами и сотней самолетов, на помощь приходят спутники», - отметил он.

«У Азербайджана, например, есть три спутника. По сути, у них было преимущество. Я бы, конечно, не сказал, что у них очень качественные спутники. Новые, конечно, гораздо лучше», — сказал директор Бюраканской обсерватории.

Отметим также, что накануне на заседании правительства было заявлено, что к концу 2023 года в Армении будет создан центр спутникового управления и приемная станция, вокруг которого сформируется научно-практическая команда специалистов.