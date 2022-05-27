Рост экономической активности в Армении приближается к двузначным показателям

По данным Статкома, за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель экономической активности в Армении увеличился на 9,4%, при этом экспорт увеличился более чем на 25%.

На вчерашнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что программа правительства предусматривает обеспечение 7-процентного экономического роста в этом году и оценил зафиксированные показатели как «оптимистичные».

«Включая 22 дня текущего месяца, по сравнению с прошлым годом, мы имеем дополнительный товарооборот в размере 574 млрд 697 млн драмов. То есть, показатель прошлого года плюс столько, а это более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. А к 20 мая текущего года у нас было на 15 миллионов больше сделок с контрольно-кассовыми аппаратами и расчетными документами, чем в прошлом году», — заявил премьер.

Депутат от оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Тадевос Аветисян обратил внимание на то, что обеспечивающими рост сферами являются сферы услуг и горнодобывающая промышленность.

В прошлом году из-за спада ситуация в сфере услуг была не очень хорошей, поэтому на этом фоне такой высокий рост сектора в этом году понятен, отметил оппозиционный депутат.

«Беспокойство вызывает промышленность, которая, по сути, не восстанавливается, а также аграрный сектор… Но также важно констатировать, что сейчас нынешние власти в политических целях, укрепляя национальную валюту, драм, временно, в силу политических реалий пытаются подавить инфляцию. Но это однажды взорвется, и у нас снова будет резкий инфляционный фон со всеми его социальными последствиями», - заявил Тадевос Аветисян.