В Степанакерте считают неприемлемой формулировку главы Евросовета

Об этом накануне заявил карабахский лидер Араик Арутюнян в ходе расширенного заседания Совета безопасности Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, Арутюнян подчеркнул, что для властей и народа Нагорного Карабаха неприемлема формулировка Мишеля об обеспечении «прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха». Он отметил, что данная формулировка «не отражает четко сформулированные для международного сообщества за прошедшие 30 лет требования и стремления армянства Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], основанные на праве народов на самоопределение».

Карабахский лидер сообщил, что имел возможность встретиться и обсудить с премьер-министром Армении трехстороннюю встречу в Брюсселе, которая состоялась 22 мая. В этой связи Арутюнян вновь подтвердил, что исключительное право определения судьбы и статуса Нагорного Карабаха принадлежит его народу и властям.

«По словам президента, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что никто не может и не собирается подписывать какой-либо документ за спиной народов Армении и Арцаха, если будет конкретное предложение о конкретных решениях, оно будет обсуждено с властями Арцаха и общественность будет должным образом проинформирована об этом», — говорится в сообщении.

Президент Арутюнян подчеркнул, что Нагорный Карабах «продолжает неуклонное движение по пути международного признания независимости посредством полной и безоговорочной реализации права своего народа на самоопределение», и что «должное обеспечение прав и безопасности арцахцев возможно исключительно вне состава Азербайджана».