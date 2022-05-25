Де-юре азербайджанских анклавов на территории Армении нет - премьер-министр

Вопрос анклавов на встрече в Брюсселе не обсуждался - Пашинян

Де-юре азербайджанских анклавов на территории Армении нет, заявил сегодня в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что для наличия армянского анклава Арцвашен на территории Азербайджана есть правовые основания.



«Мы пока в наших исследованиях не зафиксировали, что де-юре на территории Армении есть азербайджанские анклавы, и, наоборот, мы зафиксировали, что Арцвашен де-юре является территорией Республики Армения», - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что на воскресной встрече с президентом Азербайджана в Брюсселе вопрос анклавов не обсуждался. Этот вопрос будет затронут уже во время работ по делимитации и демаркации границ.

В заявлении председателя Европейского совета, при посредничестве которого прошла встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, не было ничего сказано о пяти принципах Баку для мирного соглашения и ответных шести предложениях Армении. Премьер-министр пояснил, что на последней встрече были зафиксированы разногласия между позициями Армении и Азербайджана, которые, по его словам, по сути, были известны.

«Азербайджан считает, что нагорно-карабахский конфликт решен, Армения считает, что нагорно-карабахский конфликт не решен», - отметил он.

Как будут продолжаться переговоры, если к согласию прийти не удастся? Пашинян не коснулся этого вопроса, но вынес на повестку дня дискуссию, которая, по его словам, ведется и в международном сообществе - отделить нагорно-карабахскую проблему от армяно-азербайджанских отношений или мирного договора. Премьер не уточнил, за какой вариант выступает он сам, но сказал, что заметил, что оппозиция развивает эту повестку.

«Причем, мы обсуждаем также с властями Арцаха, какой, тем не менее, тактический подход лучше применить на этой развилке. Этот вопрос есть, и я вижу, что об этом вопросе заговорила и оппозиция», - сказал он.

Одной из главных обсуждаемых тем в Брюсселе было возвращение пленных - Пашинян

Одной из главных обсуждаемых тем в Брюсселе было возвращение пленных, также заявил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян. Он отметил, что в настоящее время подтверждено, что в Азербайджане содержатся 39 армянских пленных.

«Азербайджан постоянно пытается увязать возвращение пленных, заложников и других удерживаемых лиц с дополнительными условиями. Мы не согласны с такой позицией, наша позиция по-прежнему заключается в том, что, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, все удерживаемые лица - военнопленные, заложники, должны быть возвращены», - сказал глава правительства.

Пашинян озвучил обещанное разоблачение



Пашинян сегодня по просьбе члена своей команде озвучил разоблачение, которое обещал сделать на предыдущем правительственном часе, но так и не сделал, так как оппозиция тогда покинула зал заседаний. Разоблачение касалось ущерба, нанесенного принятием в 2000-е годы «Мадридских принципов» ОБСЕ.

«Приняв «Мадридские принципы», правительство Армении в лице представителей всех трех сил, создающих сегодня в городе пробки, предоставило Азербайджану право вето в вопросе определения статуса Нагорного Карабаха. Когда я спросил сопредседателей: я новый человек, уважаемые, скажите мне, может ли Нагорный Карабах не быть частью Азербайджана в рамках этих принципов, они после короткой паузы сказали – да, может, если Азербайджан согласится с этим, тем самым еще раз доказав наше понимание «Мадридских принципов», что в соответствии с ним Азербайджан наложил вето в вопросе уточнения статуса Карабаха», - сказал премьер.



Оппозиционные депутаты, которые на протяжении нескольких недель проводят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, обвиняя его в намерении пойти на уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха, признав его частью этой страны, сегодня на парламентский час не пришли. В прошлый раз, зачитав свое заявление, они покинули зал заседаний.