Несмотря на появление новых автобусов, пользоваться транспортом в Ереване по-прежнему неудобно

Каждый раз, закупая новую партию, в столичной мэрии заявляли, что новые автобусы облегчат ситуацию с загруженностью транспорта. Однако картина на остановках свидетельствует об обратном. Пассажиры жалуются, что пользоваться транспортом в конце рабочего дня - трудная задача.

«Приходится втискиваться в автобус, толкаться, просить, чтобы потеснились», - говорит один гражданин.

«Я живу в Аване, и, если честно, я очень недовольна аванским транспортом, мы очень долго его ждем», - признается другая женщина.

Еще одна жительница Еревана сетует на то, что тратит более двух часов, чтобы добраться из центра в Аван, ей приходится очень долго дожидаться транспорта, в котором было бы место. «Приходится пропускать столько автобусов, с трудом втискиваюсь в третий или четвертый по счету автобус, чтобы добраться до дома», - говорит она.

Такая же картина царит и в утренние часы в разных оживленных районах столицы.

Почему горожане, которых обслуживают более 300 новых автомобилей, продолжают ездить в переполненных автобусах и часами дожидаться транспорта. В мэрии не скрывают, что недостатки были.

«Конечно, мы этого не представляли, мы представляли, что они не будут перегруженными, то есть, что люди будут вовремя добираться до работы и вообще мы избавимся от пробок», - сказали в столичном муниципалитете.

Почему проблема не решается? Исполняющий обязанности начальника управления транспорта Айк Саргсян говорит, что ряд маршрутов раньше обслуживали старые «Газели», срок их использования истек, пришлось запустить на этих маршрутах меньшее количество автобусов. Подвижной состав маленький, то есть, люди дольше ждут транспорта, с трудом добираются до места назначения.

«Поэтому мы пошли на эти решения, доставили гражданам небольшие неудобства, но, по крайней мере, маршрут в какой-то мере работает, то есть, гражданин может воспользоваться этим маршрутом», - пояснил чиновник.

В октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что для регулирования общественного транспорта в Ереване необходимы радикальные решения, если система не заработает, то через десять лет эти новые автобусы износятся, и мы вернемся в прежнее плачевное состояние.

По подсчетам мэрии, для правильной организации передвижения более миллиона жителей столицы необходимо 850 автобусов. В этом месяце стало известно о закупке 87 более длинных, 12-метровых автобусов. Всего получается около 400 новых автомобилей. Это уже половина необходимого количества.

«И еще 100 автобусов мы предусматриваем уже среднего класса, 87 - считаются высшего класса», - сказал чиновник.

Кардинальная реформа столичного общественного транспорта была одним из главных обещаний нынешней городской власти, но транспортная сеть не только не пополнилась необходимым количеством автобусов, но и не введена единая система оплаты. У городских властей, получивших в 2018 году большинство голосов ереванцев, осталось менее полутора лет на то, чтобы выполнить свое обещание. Новые выборы в городской Совет старейшин пройдут осенью 2023 года.