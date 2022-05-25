Парламент принял законопроект, запрещающий ставки в азартных играх наличными средствами

Национальное собрание Армении сегодня 67 голосами «за» во втором и окончательном чтении приняло законодательный пакет, касающийся сферы ставок в азартных играх, которым будут запрещены ставки наличными средствами.

Один из авторов законопроекта Геворк Папоян вчера во время обсуждения законопроекта сообщил, что через шесть месяцев после вступления законопроекта в силу граждане не смогут делать ставки и посредством платежных устройств. Ставки можно будет делать только с банковских счетов или банковских карт.

«В дальнейшем мы предпримем и другие действия, которые также будут нацелены на борьбу с зависимостью от азартных игр. Просто таким способом мы не только ограничиваем возможности людей играть, но также это даст нам возможность увидеть определенную картину того, какой на самом деле оборот существует в данной сфере, и в дальнейшем применять определенные ограничения в разных ситуациях в связи с возможностями играть», - сказал Папоян.

Депутат отметил, что в сфере азартных игр по сравнению с другими сопоставимыми бизнесами налоги во много раз меньше, подчеркнув, что в этой сфере есть хорошая возможность увеличить налоги.

В то же время, однако, Папоян подчеркнул, что цель законопроекта – борьба с игроманией.

Согласно официальной статистике, в прошлом году в Армении в букмекерской сфере оборот составил более 6,5 млрд долларов. Для сравнения, за аналогичный период госбюджет всей страны получил в два раза меньше доходов. За один год люди проиграли более 140 млн долларов в стране, где каждый третий живет за чертой бедности.