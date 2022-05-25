Пашинян пожаловался госсекретарю США на комментарии Алиева – политолог

Такое мнение высказал армянский политолог Арег Кочинян, который положительно оценивает Брюссельскую встречу Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля, которая состоялась 22 мая.

«Это [телефонный разговор Пашиняна и Блинкена] является доказательством того, что США заинтересованы в этом процессе и что Вашингтон присутствует в Брюссельском формате», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Кочинян.

Согласно сообщению правительства Армении, в беседе с госсекретарем США Пашинян в целом оценил встречу в Брюсселе как положительную. При этом он посетовал на то, что «после встречи прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений».

В канцелярии премьер-министра не стали вдаваться в подробности относительно того, какие именно комментарии имел в виду Пашинян.

По мнению политолога, Пашинян намекал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что стороны договорились в Брюсселе об открытии «Зангезурского коридора».

«Это уже похоже на попытку представить собственному обществу обычную открытую дорогу в качестве коридора», — заявил Кочинян.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян накануне отреагировал на заявление Алиева, заявив, что «на территории Армении не может быть дороги или транспортного маршрута с логикой коридора».

В связи с этим политолог Арег Кочинян отметил следующие: «Это не вопрос того, что мы говорим, что коридора нет, а они говорят, что коридор есть. По сути, Мишель тоже говорит, что коридора нет, потому что то, что он описывает, не вписывается в коридорную логику».

После встречи Пашинян-Алиев председатель Европейского совета Шарль Мишель, не вдаваясь в подробности, заявил, что лидеры Азербайджана и Армении договорились о принципах транзита между западными районами Азербайджана и Нахичеваном и между разными частями Армении по территории Азербайджана, а также о принципе, по которому будут осуществляться международные перевозки по путям сообщения и инфраструктуре двух стран.