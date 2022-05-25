Требующие отставки премьера демонстранты в Ереване заблокировали Президентский дворец

Демонстранты пришли к зданию офиса президента шествием с расположенной неподалеку площади Франции, где нескольких недель назад сторонники оппозиции установили палатки.

Президент Армении Ваагн Хачатрян с 21 мая находится в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме.

Между блокирующими Президентский дворец демонстрантами и сотрудниками полиции сегодня произошли столкновения. Протестующие попытались подойти к зданию, но на их пути был выставлен полицейский кордон.

«Борьба неостановима, она идет за армянский народ, за Арцах [Нагорный Карабах – ред.], за благо армянского народа», - заявил лидер протестного движения, оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.

За это время сторонники оппозиции провели множество акций неповиновения, блокируя движение автотранспорта в Ереване, а также административные здания. В ходе этих акций на протяжении нескольких дней подряд сотрудники правоохранительных органов ежедневно задерживали сотни участников акций. Оппозиция обвинила власти в применении несоразмерной силы по отношению к демонстрантам.

Сегодня с утра сторонники оппозиции также были возле здания Национального собрания, где полиция также выставила кордон и не пустила протестующих подойти к улице Демирчяна, где расположен вход в здание.

А накануне требующие отставки премьер-министра граждане блокировали входы в здание МИД Армении. «Этой блокадой мы показываем, что каждый час работы этого ведомства является антигосударственным, противоречащим нашим интересам. Выражаем наше возмущение и блокируем деятельность государственных структур. Я вновь призываю вас объединиться, быть внимательными на всех входах и не позволять ни одному сотруднику войти внутрь или выйти из здания», - накануне заявил Сагателян.

Протесты в Ереване проходят на фоне армяно-азербайджанских переговоров. 22 мая в Брюсселе при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля встретились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. После встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил о ряде договоренностей, достигнутых сторонами на встрече. А уже накануне на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и пограничной безопасности.

Между тем, оппозиция в Армении, которая считает данный процесс фактическим отказом Еревана от статуса Нагорного Карабаха вне Азербайджана, назвала договоренности с Баку «антиармянскими».

«Азербайджан и Турция торопятся оформить достигнутое в войне преимущество де-юре, торопятся, потому что знают, что когда потеряют своего партнера в Армении, а они его потеряют, до этого осталось недолго, то не смогут довести до конца те планы, которые перед ними стоят», - в ходе шествия в Ереване накануне заявил Ишхан Сагателян.