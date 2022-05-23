Оппозиция продолжает акции неповиновения. День начался с автошествий

В понедельник утром начались так называемые автошествия из нескольких концов Еревана в направлении к центру армянской столицы.

Оппозиционный вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян накануне заявил, что к акциям неповиновения оппозиции могут присоединиться все водители, для чего им просто нужно передвигаться по городу с максимальной скоростью 15 км/ч.

Сагателян также заявил о планах по проведению других акций неповиновения.

Сегодня, в частности, сторонники оппозиции провели одну такую акцию на станции метро «Еритасардакан». Активисты сидели в дверных проемах поезда, не давая дверям закрыться, а составу двинуться со станции. В итоге, поезду все же удалось закрыть двери и покинуть станцию, а некоторых из участников акции задержали на следующей станции.

Примерно в 10 часов утра Радио Азатутюн в полиции сообщили о трех задержанных активистах.

Между тем, автошествия из разных точек Еревана утром двигались в направлении площади Франции в центре города. Сторонники оппозиции уже три недели держат это место закрытым для движения транспорта, установив там палатки и регулярно проводя там митинги.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.