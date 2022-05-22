Никол Пашинян проинформировал Шарля Мишеля о ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщают в правительстве Армении, стороны коснулись запланированной на сегодня трехсторонней встречи премьер-министра Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева, придав важность продолжению диалога.

Никол Пашинян представил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, гуманитарные вопросы и подчеркнул необходимость их решения.

Никол Пашинян и Шарль Мишель также говорили о реализации договоренностей, достигнутых на трехсторонних встречах в Брюсселе 14 декабря прошлого года и 6 апреля этого года, выразив надежду на то, что сегодняшние трехсторонние переговоры будут плодотворными, что будет способствовать стабильности и всеобъемлющему урегулированию.

Премьер-министр Армении и председатель Европейского совета также обсудили вопросы двусторонней повестки Армения-ЕС, в частности, реализацию объявленного Евросоюзом инвестиционно-экономического пакета для Армении в размере 2,6 млрд евро.

Ранее сегодня высокопоставленный европейский чиновник встретился с президентом Азербайджана.